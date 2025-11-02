Babnet   Latest update 18:10 Tunis

منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين (قرار مشترك بالرائد الرسمي)

Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 16:32
      
تم منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي "بدر الدين العلوي" بالقصرين، وذلك بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة، مؤرخ في 30 أكتوبر 2025.

ونشر هذا القرار المشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 131 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025.



يشار إلى أن المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين أصبح يستجيب للشروط المطلوبة للحصول على الصبغة الجامعيّة بعد ان اصبح يشتمل على الحدّ الأدنى من الأقسام الإستشفائية الجامعية اللازمة وهي 8 أقسام يشرف عليها اطار إستشفائي جامعي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، في تصريح ل/وات/ بتاريخ 12 ديسمبر 2024.


