النسخة الأولى لمهرجان تونس للرياضة من 6 الى 9 نوفمبر: مشاركة ما يزيد عن 200 عارض وأنشطة رياضية متنوعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ac7c86e4ae64.48814849_lokqjihpenfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 13:42
      
- يحتضن قصر المعارض بالكرم من 6 الى 9 نوفمبر الجاري النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة بمشاركة اكثر من 200 عارض من مختلف القطاعات.
ومن المتوقع ان تستقطب هذه التظاهرة الاف الزائرين من داخل تونس وخارجها، وهي تهدف وفق الجهة المنظمة الى جعل المهرجان فضاء يلتقي فيه العالم الرياضي بالثقافة الرقمية لالهام الجمهور واحداث تأثير ملموس.
وياتي هذا الحدث ايضا في اطار الترويج للرياضة والرياضة الالكترونية كرافعة للتقدم والاندماج وتقديم منصة فريدة للشركات الناشئة والعلامات التجارية والاتحادات الرياضية والمستثمرين فضلا عن ترسيخ مكانة تونس كفاعل اساسي في صناعة الفعاليات الرياضية والرقمية على الصعيدين الاقليمي والدولي  وجمع الاف الزوار حول تجارب فريدة ولحظات استثنائية.

وسيقام المهرجان على مساحة تزيد عن 25 الف متر مربع تشمل عدة اجنحة وقاعات بالاضافة الى اكثر من 200 نشاط رياضي وعدد من الندوات والورشات بمشاركة مدربين وخبراء تونسيين ودوليين. كما سيوفر للزوار مجموعة متنوعة من الانشطة تشمل ورشات تدريبية للمبتدئين في لعبة البادل ورياضات الدفاع عن النفس وبرامج في اللياقة والقوة والتحمل مثل "كروس فيت" و"بودي بامب" و"بودي أتاك" الى جانب عروض في الرقص والثقافة الحضرية المعاصرة وفضاءات للالعاب والرياضات الالكترونية للهواة والمحترفين على حد سواء مع تخصيص جوائز للفائزين ومساحات للقاءات العائلية لقضاء اوقات ممتعة.


