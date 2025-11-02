بن عروس: ندوة فكرية حول "السيادة الوطنية بين ضروريات التنمية ومخاطر التبعية، التمويل الاجنبي ومنع الاعتراف نموذجا"

انتظمت، اليوم الاحد، بقاعة المؤتمرات بحمام الشط ببن عروس، ندوة فكرية تمحورت حول "السيادة الوطنية بين ضروريات التنمية ومخاطر التبعية، التمويل الأجنبي ومنع الاعتراف نموذجا"، ببادرة من المجلس المحلي بحمام الشط بالتعاون مع منظمة الشباب العربي.



وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المحلي" بحمام الشط وليد زروقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الندوة، ان "التمويل الأجنبي غير المشروط، غالبا ما يقيد حرية القرار ويفرض سياسات واجندات خارجية لا تتوافق ولا تتلاءم مع مصالح المواطن التونسي".



وأضاف ان "ضبط التمويل الأجنبي ورفض التدخل الأجنبي، يعد احدى ركائز المشروع السياسي التونسي الحالي لحماية السيادة الوطنية، كما يعتبر شرطا هاما لاستعادة هيبة القانون وثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة".وقال ان "الفوضى التي عرفها المشهد السياسي التونسي خلال الفترات السابقة، كانت احدى المنافذ التي استغلها الفساد المالي والإداري للتغلغل في مفاصل الدولة والقيام بعدة تجاوزات اضرت بمصالح الدولة وبالمواطن التونسي"، وأكد ضرورة تنظيم قطاع الجمعيات وتدقيق مصادر تمويلها وذلك "لمواجهة التمويل الأجنبي المشبوه وتحصين السيادة الوطنية وعدم الاضرار بمصلحة المواطن التونسي من خلال استعادة هيبة القانون".وأشار الزروقي الى أهمية "إرساء قطر المعادلة بين تطوير التنمية والنمو الاقتصادي وتفادى مخاطر التعبئة في علاقة بالتمويل المشبوه وبالتالي صيانة والحفاظ على السيادة الوطنية".وكانت هذه الندوة الفكرية التي تاتي ضمن سلسلة من الندوات التى تنظمها منظمة الشباب العربي بالتعاون مع المجالس المحلية، مناسبة للحديث عن القضية الفلسطينية، حيث اكد الأكاديمي صلاح الدين الدوادي ان المرحلة الحالية تقتضي بذل اقصى الجهود من اجل التعبئة الإنسانية للدفاع عن القضية الفلسطينية ونزع الاعتراف عن العدو الصهيوني وهي تعد وفق تعبيره "اقصى درجة سياسية في سلم الكفاح من اجل قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات ووقف التمويل والتسليح والافلات من العقاب".تجدر الإشارة الى ان هذه الندوة الفكرية، تخللتها جملة من المداخلات اثثها عدد من الأساتذة والأكاديميين تمحورت بالأساس حول "ضروريات التنمية" و"اهمية ضبط التمويل الأجنبي" و"مخاطر التبعية " "و"مكافحة الفساد والتمويل المشبوه" و"اهمية التعبئة الإنسانية للدفاع عن القضية الفلسطينية" و"نزع الاعتراف عن العدو الصهيوني".