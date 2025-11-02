Babnet   Latest update 10:10 Tunis

غدا بجوهانسبرغ سحب قرعة مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 10:10 قراءة: 1 د, 20 ث
      
تسحب غدا الإثنين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا قرعة مرحلة المجموعات لمسابقتي رابطة أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026.
      وتأهل 16 فريقا لدور المجموعات برابطة الأبطال ومثلها في كاس الكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.
      ومن المتوقع أن تشهد مرحلة المجموعات في رابطة الأبطال الكثير من الإثارة والندية مع وجود أكثر من فريق سبق له التتويج باللقب اذ حصلت 7 أندية من الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات مجتمعة على 22 لقبا بالمسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

      وترفع 8 أندية لواء الكرة العربية في مرحلة المجموعات برابطة الأبطال هذا الموسم وهو ما يمثل نصف عدد الأندية المشاركة في هذا الدور. ويأتي الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقبا في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا الدور. كما يمثل الكرة العربية في البطولة أيضا الترجي الرياضي التونسي الفائز باللقب أربع مرات وشبيبة القبائل الجزائري المتوج بالبطولة مرتين ومولودية الجزائر والجيش الملكي المغربي المتوجين باللقب مرة واحدة إلى جانب بيراميدز المصري (حامل اللقب) والهلال السوداني ونهضة بركان المغربي الذي يشارك لأول مرة في رابطة الأبطال.

      وفي المقابل، تشهد كأس الكونفدرالية مشاركة العديد من الأندية الكبرى في إفريقيا من بينها 6 فرق تتطلع لاحتفاظ الكرة العربية بلقب البطولة للنسخة الثامنة على التوالي. ويأتي الزمالك المصري على رأس الأندية المشاركة في كأس الكونفيدرالية هذا الموسم ويطمح للفوز باللقب للمرة الثالثة، كما يتواجد أيضا الوداد البيضاوي الذي يامل في الفوز باللقب للمرة الأولى واتحاد الجزائر المتوج باللقب عام 2023 وشباب بلوزداد الجزائري الذي يبحث عن لقبه القاري الأول وهو حال المصري البورسعيدي أيضا وأولمبي آسفي المغربي.
ر-امين


