سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية 2025 - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التشادي بهدف دون رد

خسر المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات امام نظيره التشادي بهدف دون رد مساء السبت لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية 2025 التي اقيمت من 26 اكتوبر الى 1 نوفمبر بالملعب البلدي بالرشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان المنتخب التونسي فاز في مباراتيه الاوليين على ليبيا 16-صفر وافغانستان 4-صفر.

وانهى المنتخب التونسي الدورة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف التشاد المتصدر ب9 نقاط. وعاد المركز الثالث الى افغانستان برصيد 3 نقاط بينما تذيلت ليبيا الترتيب بلا رصيد.