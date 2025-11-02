Babnet   Latest update 08:35 Tunis

سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية 2025 - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التشادي بهدف دون رد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69070a2d6a4506.12385090_hiljkfeompgnq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 08:35
      
خسر المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات امام نظيره التشادي بهدف دون رد مساء السبت لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات سلسلة فيفا لدعم كرة القدم النسائية 2025 التي اقيمت من 26 اكتوبر الى 1 نوفمبر بالملعب البلدي بالرشيد بمدينة الدار البيضاء المغربية.   
وكان المنتخب التونسي فاز في مباراتيه الاوليين على ليبيا 16-صفر وافغانستان 4-صفر.
وانهى المنتخب التونسي الدورة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف التشاد المتصدر ب9 نقاط. وعاد المركز الثالث الى افغانستان برصيد 3 نقاط بينما تذيلت ليبيا الترتيب بلا رصيد.


