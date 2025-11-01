تونس تشارك في مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69064d687664e5.36506207_inmqolhkjpgef.jpg width=100 align=left border=0>

شاركت تونس من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي في الدورة السابعة العشرين لـمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "استدامة التراث الثقافي: التحديات والاستراتيجيات المستقبلية".



وقدمت المُديرة العامة للتُراث بوزارة الشؤون الثقافية شيراز سعيد، بالمناسبة، عرضا حول التجربة التونسية في مجال تثمين التراث والمحافظة عليه، مبرزة أهم البرامج والمشاريع التي تعزّز رؤية تونس في هذا المجال، بحسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة









ومثلت هذه المُشاركة، وفق المصدر ذاته، مناسبة ثمنت خلالها الوفود العربية ـالرؤية المستقبلية والخطوات الرائدة التي اتخذتها تونس في مجال استدامة التراث الوطني.

وتم خلال هذا المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع هيئة المتاحف بقطر، تكريم المدير العام للمعهد الوطني للتراث، طارق البكوش، عبر منحه شهادة تقدير وذلك بمناسبة تسجيل جامع الزيتونة المعمور ممتلكا ثقافيا مدرجا على سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني في البلدان العربية لعام 2025.

ومثلت هذه المُشاركة، وفق المصدر ذاته، مناسبة ثمنت خلالها الوفود العربية ـالرؤية المستقبلية والخطوات الرائدة التي اتخذتها تونس في مجال استدامة التراث الوطني.وتم خلال هذا المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع هيئة المتاحف بقطر، تكريم المدير العام للمعهد الوطني للتراث، طارق البكوش، عبر منحه شهادة تقدير وذلك بمناسبة تسجيل جامع الزيتونة المعمور ممتلكا ثقافيا مدرجا على سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني في البلدان العربية لعام 2025.