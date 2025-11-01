Babnet   Latest update 20:28 Tunis

تونس تشارك في مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69064d687664e5.36506207_inmqolhkjpgef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:10 قراءة: 0 د, 43 ث
      
شاركت تونس من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي في الدورة السابعة العشرين لـمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "استدامة التراث الثقافي: التحديات والاستراتيجيات المستقبلية".

وقدمت المُديرة العامة للتُراث بوزارة الشؤون الثقافية شيراز سعيد، بالمناسبة، عرضا حول التجربة التونسية في مجال تثمين التراث والمحافظة عليه، مبرزة أهم البرامج والمشاريع التي تعزّز رؤية تونس في هذا المجال، بحسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة



ومثلت هذه المُشاركة، وفق المصدر ذاته، مناسبة ثمنت خلالها الوفود العربية ـالرؤية المستقبلية والخطوات الرائدة التي اتخذتها تونس في مجال استدامة التراث الوطني.
وتم خلال هذا المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع هيئة المتاحف بقطر، تكريم المدير العام للمعهد الوطني للتراث، طارق البكوش، عبر منحه شهادة تقدير وذلك بمناسبة تسجيل جامع الزيتونة المعمور ممتلكا ثقافيا مدرجا على سجل الألكسو للتراث المعماري والعمراني في البلدان العربية لعام 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317699


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet25°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
27°-17
23°-17
22°-16
22°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    