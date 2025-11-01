Babnet   Latest update 18:55 Tunis

البطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيكي: تونس تحرز ميدالية ذهبية وثلاث برونزيات في اليوم الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675675036d707.38902717_ngqkjphlifmeo.jpg width=100 align=left border=0>
خديجة الكريمي
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 18:36
      
أحرزت تونس، اليوم السبت، ميدالية ذهبية وثلاث برونزيات خلال منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيكي المقامة في جنوب إفريقيا.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق خديجة الكريمي في سباق الفردي كبريات خفيف الوزن، فيما تحققت الميداليات البرونزية الثلاث بفضل:



* الثنائي محمد الكريمي ومحمد ريان حفصة في سباق الزوجي دون 23 سنة،
* محمد الكريمي في سباق الفردي خفيف الوزن دون 23 سنة،
* وفادي بن حمودة في سباق الفردي أكابر.


