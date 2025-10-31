الخطوط التونسية: تراجع عدد المسافرين بنسبة 5،1 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2025
تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 5,1 بالمائة إلى حدود 30 سبتمبر 2025، ليبلغ 1.878.706 مسافرًا، وفق مؤشرات نشاط الشركة للثلاثي الثالث من السنة، التي نشرتها بورصة تونس.
وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى اضطرابات في برنامج الصيانة، ما أثّر على عدد الطائرات المتاحة للاستغلال.
ورغم هذا التراجع، سجلت الناقلة الوطنية زيادة في معدل الامتلاء بـ 2,6 نقطة خلال الثلاثي الثالث من 2025 ليصل إلى 76,4% مقابل 73,8% في الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع المعدل بـ 3,2 نقطة منذ بداية السنة إلى موفى سبتمبر 2025 ليبلغ 75,4% مقابل 72,2% خلال الفترة ذاتها من 2024.
كما ارتفعت نسبة التحميل بنقطة واحدة خلال الثلاثي الثالث من 2025 لتصل إلى 70,8%، وبنقطتين خلال التسعة أشهر الأولى من السنة لتبلغ 66,2%.
وفي المقابل، تطورت عائدات النقل إلى 1.283,085 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.270,767 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
وتوزعت هذه العائدات على:
* 1.232,83 مليون دينار للنشاط المنتظم والإضافي،
* 22,014 مليون دينار للنشاط غير المنتظم ورحلات الحج،
* 28,89 مليون دينار لنشاط الشحن والبريد.
أما حصة الخطوط التونسية في السوق فقد تراجعت إلى 20,4% مقابل 22,5% في سبتمبر 2024.
وفي ما يتعلق بالأعباء، أظهرت المؤشرات تراجع نفقات الوقود بنسبة 22,6% خلال الثلاثي الثالث من 2025، نتيجة انخفاض حجم الاستهلاك بـ 7,1%، وسعر البرميل بـ 13,4%، وسعر الصرف بـ 5,4%، وهو الاتجاه الذي تواصل حتى نهاية سبتمبر 2025.
كما سجّلت الشركة تراجعًا في عدد الموظفين بنسبة 11,4% بسبب الإحالات على التقاعد، إلى جانب انخفاض أقساط الإيجار المالي بنسبة 25% بعد تسديد خطي قرض.
ويضم أسطول الخطوط التونسية المسجّل ضمن ترخيص الاستغلال الجوي (AOC) 19 طائرة، وقد أصبحت طائرتان من طراز A320 ملكًا للشركة بعد سداد القروض المتعلقة بهما بالكامل.
