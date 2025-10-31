Babnet   Latest update 19:22 Tunis

الخطوط التونسية: تراجع عدد المسافرين بنسبة 5،1 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6408b28a351425.19265482_hgopqkejmilfn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 19:18 قراءة: 1 د, 22 ث
      
تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 5,1 بالمائة إلى حدود 30 سبتمبر 2025، ليبلغ 1.878.706 مسافرًا، وفق مؤشرات نشاط الشركة للثلاثي الثالث من السنة، التي نشرتها بورصة تونس.

وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى اضطرابات في برنامج الصيانة، ما أثّر على عدد الطائرات المتاحة للاستغلال.



ورغم هذا التراجع، سجلت الناقلة الوطنية زيادة في معدل الامتلاء بـ 2,6 نقطة خلال الثلاثي الثالث من 2025 ليصل إلى 76,4% مقابل 73,8% في الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع المعدل بـ 3,2 نقطة منذ بداية السنة إلى موفى سبتمبر 2025 ليبلغ 75,4% مقابل 72,2% خلال الفترة ذاتها من 2024.

كما ارتفعت نسبة التحميل بنقطة واحدة خلال الثلاثي الثالث من 2025 لتصل إلى 70,8%، وبنقطتين خلال التسعة أشهر الأولى من السنة لتبلغ 66,2%.

وفي المقابل، تطورت عائدات النقل إلى 1.283,085 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.270,767 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
وتوزعت هذه العائدات على:

* 1.232,83 مليون دينار للنشاط المنتظم والإضافي،
* 22,014 مليون دينار للنشاط غير المنتظم ورحلات الحج،
* 28,89 مليون دينار لنشاط الشحن والبريد.

أما حصة الخطوط التونسية في السوق فقد تراجعت إلى 20,4% مقابل 22,5% في سبتمبر 2024.

وفي ما يتعلق بالأعباء، أظهرت المؤشرات تراجع نفقات الوقود بنسبة 22,6% خلال الثلاثي الثالث من 2025، نتيجة انخفاض حجم الاستهلاك بـ 7,1%، وسعر البرميل بـ 13,4%، وسعر الصرف بـ 5,4%، وهو الاتجاه الذي تواصل حتى نهاية سبتمبر 2025.

كما سجّلت الشركة تراجعًا في عدد الموظفين بنسبة 11,4% بسبب الإحالات على التقاعد، إلى جانب انخفاض أقساط الإيجار المالي بنسبة 25% بعد تسديد خطي قرض.

ويضم أسطول الخطوط التونسية المسجّل ضمن ترخيص الاستغلال الجوي (AOC) 19 طائرة، وقد أصبحت طائرتان من طراز A320 ملكًا للشركة بعد سداد القروض المتعلقة بهما بالكامل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317638


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
24°-18
23°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    