الخطوط التونسية: تراجع عدد المسافرين بنسبة 5،1 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2025

تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية بنسبة 5,1 بالمائة إلى حدود 30 سبتمبر 2025، ليبلغ 1.878.706 مسافرًا، وفق مؤشرات نشاط الشركة للثلاثي الثالث من السنة، التي نشرتها بورصة تونس.



وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى اضطرابات في برنامج الصيانة، ما أثّر على عدد الطائرات المتاحة للاستغلال.



ورغم هذا التراجع، سجلت الناقلة الوطنيةبـخلال الثلاثي الثالث من 2025 ليصل إلىمقابلفي الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع المعدل بـمنذ بداية السنة إلى موفى سبتمبر 2025 ليبلغمقابلخلال الفترة ذاتها من 2024.كما ارتفعتبنقطة واحدة خلال الثلاثي الثالث من 2025 لتصل إلى، وبنقطتين خلال التسعة أشهر الأولى من السنة لتبلغوفي المقابل، تطورتإلىإلى موفى سبتمبر 2025، مقارنة بـفي الفترة نفسها من 2024.وتوزعت هذه العائدات على:للنشاط المنتظم والإضافي،للنشاط غير المنتظم ورحلات الحج،لنشاط الشحن والبريد.أمافقد تراجعت إلىمقابلفي سبتمبر 2024.وفي ما يتعلق بالأعباء، أظهرت المؤشراتخلال الثلاثي الثالث من 2025، نتيجة انخفاض حجم الاستهلاك بـ، وسعر البرميل بـ، وسعر الصرف بـ، وهو الاتجاه الذي تواصل حتى نهاية سبتمبر 2025.كما سجّلت الشركةبسبب الإحالات على التقاعد، إلى جانببعد تسديد خطي قرض.ويضمالمسجّل ضمن، وقد أصبحتملكًا للشركة بعد سداد القروض المتعلقة بهما بالكامل.