Babnet   Latest update 19:22 Tunis

اعتماد برمجة جديدة لاوقات قطارات خط تونس-القباعة انطلاقا من غد السبت بسبب الاشغال على مستوى محطة باردو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ed731e11a3212.06112685_igolmnhejpqfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 18:55 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،اليوم الجمعة في بلاغ، أنه نظرا للأشغال الجارية على مستوى محطة باردو سيقع ابتداء من غد يوم السبت 01 نوفمبر 2025 اعتماد برمجة جديدة لأوقات قطارات خط تونس-القباعة.

واضاف البلاغ انه بالامكان الاطلاع على المواعيد الجديدة عبر الرابط .



واشار البلاغ، من جهة اخرى، ان خط تونس-بنزرت ستطرأ عليه، في نفس الإطار، التعديلات التالية:
- إلغاء القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 16 و45 دق.
- برمجة القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 18 و05 دق بصفة يومية.

كما سيتم تغيير موعد انطلاق القطار المتجه من محطة بنزرت نحو محطة تونس أيام الآحاد والعطل الرسمية ليكون على الساعة 07 و15دق عوضا عن الساعة 07 و30 دق.

وبالنسبة لخط تونس-بوقطفة، وابتداء من نفس التاريخ، فإن آخر سفرة في الاتجاهين تكون على النحو الآتي:
- من محطة تونس في اتجاه محطة بوقطفة على الساعة 9 ليلا.
- من محطة بوقطفة في اتجاه محطة تونس على الساعة 9 ليلا و20 دق.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317635


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
24°-18
23°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    