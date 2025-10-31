اعتماد برمجة جديدة لاوقات قطارات خط تونس-القباعة انطلاقا من غد السبت بسبب الاشغال على مستوى محطة باردو

واشار البلاغ، من جهة اخرى، ان خط تونس-بنزرت ستطرأ عليه، في نفس الإطار، التعديلات التالية:- إلغاء القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 16 و45 دق.- برمجة القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 18 و05 دق بصفة يومية.كما سيتم تغيير موعد انطلاق القطار المتجه من محطة بنزرت نحو محطة تونس أيام الآحاد والعطل الرسمية ليكون على الساعة 07 و15دق عوضا عن الساعة 07 و30 دق.وبالنسبة لخط تونس-بوقطفة، وابتداء من نفس التاريخ، فإن آخر سفرة في الاتجاهين تكون على النحو الآتي:- من محطة تونس في اتجاه محطة بوقطفة على الساعة 9 ليلا.- من محطة بوقطفة في اتجاه محطة تونس على الساعة 9 ليلا و20 دق.