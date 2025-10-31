وزير التشغيل يكشف الملامح الكبرى لموازنة 2026 والتوجهات لدعم التشغيل والتكوين

قدّر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ميزانية الوزارة لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5%، وذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وتتوزع الميزانية بين نفقات تأجير بقيمة 463.286 مليون دينار، ونفقات تسيير بـ 50.370 مليون دينار، ونفقات تدخلات بـ 546.560 مليون دينار، فيما خُصص مبلغ 3.9 مليون دينار فقط للاستثمار مقابل 8.9 مليون دينار في سنة 2025.



وبيّن الوزير أن توزيع الاعتمادات تم وفق، حيث خُصصت، و، و، إضافة إلىوتوزعت الميزانية بين المؤسسات التابعة للوزارة كما يلي:451.600 مليون دينار381.800 مليون دينار31.336 مليون دينار9.304 مليون دينارواستعرض شوّد إنجازات الوزارة خلال سنة 2025، مشيرًا إلى الترفيع في، مع قبول نحوبنهاية العام، إضافة إلىوإحداثمثل "مرافق حياة"، وتحسين البرامج الأساسية للتكوين.وأشار إلى إعدادبهدف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وإحداث قاعدة بيانات محينة لفائدة طالبي التكوين والمشغلين.وبيّن أن نسبة التعبئة بمراكز التكوين بلغتمقابل، وتسعى الوزارة لرفعها إلى، مع تراجع نسبة الانقطاع إلىمقابلكما ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة ببرامجإلىمقابل، على أن يبلغوأوضح الوزير أن الأولويات القادمة تشمل، وتنفيذ، ولإطارات التكوين، إضافة إلىعبر رفع نسبة تلبية الطلبات الجديدة إلىمقابل، ورفع نسبة الإدماج بعد الانتفاع ببرنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية" إلىمقابلوأكد أن الوزارة تعمل علىوملاءمته مع، ودفع المؤسسات الاقتصادية لإدماج المتربصين، إلى جانبلفائدة فئات جديدة مثل فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات وذوي الإعاقة.كما أشار إلى أن الوزارة أطلقتالذي وفّر، و، إلى جانبعبرمعودول عربية أخرى.