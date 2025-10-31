تونس: الفرضيات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم 30 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والتوجهات الكبرى والفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026.



انعقدت الجلسة بإشراف، ونائبه، والمقرر، وبحضور أعضاء اللجنة من بينهم، إلى جانب عدد من النواب غير الأعضاء.قدّمتعرضًا مفصّلًا بيّنت فيه أن إعداد مشروع الميزانية تمّ في إطاروأكدت أن الأهداف الكبرى للمشروع تتمثل في:عبر سياسة إنفاق عمومي موجهة نحو الفئات الهشة.وتحسين جودة الخدمات العمومية.كما أوضحت أنتعتمد على مبدأمع انتهاجاستعرضت الوزيرة أبرز الفرضيات التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية:أمام العملات الرئيسية.وأشارت إلى أنلميزانية الدولة ستبلغ، بفضلقدّمت الوزيرة عرضًا حول، موضحة أن جزءًا هامًا منها سيوجه إلى:ودعم برامج التشغيل.الموجهة للأسر محدودة الدخل وذوي الإعاقة.خلال النقاش، عبّر النواب عنرغم ارتفاع الضغط الضريبي، معتبرين أنه لا يكرّس العدالة الجبائية.وأشاروا إلى:وغياب حلول لخلق الثروة والتنمية.مثل الفسفاط والجبس والزيتون والقمح والموارد البترولية.كما تساءل النواب عنعبر السوق المالية الدولية دون استشارة لجنة المالية، كما ينص القانون الأساسي للبنك المركزي، داعين إلىوتحسين المقدرة الشرائية.وطالبوا أيضًا بـ:وإصلاحها هيكليًا.خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.في ردّها، أكدتأن مشروع ميزانية 2026 يحمل، من خلال تخصيص اعتمادات لبرامج اجتماعية عديدة، وأن الإصلاحات ستتموتشمل عدة قطاعات.وأضافت أن:سيساهم فييبقى، وسيتم فقط في حال توفرتم إعداده بالتنسيق معالذي يهدف إلى(منها النقل واقتناء حافلات جديدة للشركات الجهوية).وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل علىلضمان استقرارها المالي، وأنتتطلبوفي ما يتعلق بمنظومة الدعم، أوضحت الوزيرة أنها ستُحسّن تدريجيًا عبر، مؤكدة أنستُسهم في، وقد تماختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية أن يكونمنسجمًا مع، وأن يُترجم فعليًاويدعم، بما يُعيد الثقة بين المواطن والدولة.