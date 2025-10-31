Babnet   Latest update 09:41 Tunis

الإدارة العامة للأداءات تحدد الرزنامة الجبائية لشهر نوفمبر 2025

Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 09:03
      
حددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، في الأجندة الجبائية لشهر نوفمبر 2025، ثلاثة مواعيد رئيسية لخلاص عدد من الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.

المواعيد الجبائية المحددة


* يوم 17 نوفمبر 2025:

آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

* يوم 20 نوفمبر 2025:
آخر موعد لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد.

* يوم 28 نوفمبر 2025:
آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد.

وأوضحت الإدارة أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم قانوني لإيداع التصاريح الجبائية، وليست اليوم الوحيد لذلك، مشيرة إلى أنه يمكن الإيداع في أي وقت قبل حلول الأجل النهائي.

كما دعت الإدارة العموميين والخاضعين للضرائب إلى تقديم تصاريحهم في الأيام السابقة للآجال القصوى، بهدف تفادي الاكتظاظ بالقباضات المالية وتخفيف الضغط على المنظومة المعلوماتية.


