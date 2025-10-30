توزر: القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي يقدم خدماته بمدينتي توزر ودقاش

حل القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي في دورته السادسة، اليوم الخميس بولاية توزر، وقدم خدماته في مدينتي توزر ودقاش، حيث شهد اقبالا هاما من النساء بفضل الخدمات الصحية المتنوعة بين تقصي سرطان الثدي والتصوير الطبي وتقصي السكري وضغط الدم والتوعية حول الرضاعة الطبيعية.



وينتظم القطار الوردي بمبادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت شعار "على خاطركم القطار الوردي رجعلكم" ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي، حيث تولى طاقم طبي وشبه طبي تابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إلى جانب مشاركة أطباء الصحة العمومية وجمعيات متخصصة، تأمين العيادات المجانية للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية "سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم" بالتوازي مع أنشطة تحسيسية حول الفحص المبكر ودوره في الوقاية والعلاج.



وأكد المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي في تصريح اعلامي بالمناسبة أنه باختتام شهر أكتوبر الوردي، نجح الديوان في تنظيم أكثر من 400 تظاهرة خارج فضاء المندوبيات الجهوية للديوان في الولايات انتفعت بها أكثر من 60 ألف امرأة.وسعت هذه الأنشطة إلى التواصل مع النساء في المناطق الحضرية والريفية ومواقع العمل والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الترفيهية، وقدم القطار الوردي هذه السنة خدماته في ولايتي صفاقس وتوزر، وأمّن أمس الأربعاء خدمات متنوعة في معتمدية الحنشة انتفعت بها 350 سيدة، وتم اكتشاف أربع حالات إصابة بسرطان الثدي، وفق ذات المصدر.وأضاف أنه تم بفضل شركاء الديوان برمجة القيام ب 70 عملية كشف وتصوير بالماموغرافي "تصوير الثدي بالصدى" من خلال المصحة المتنقلة، فضلا عن عمليات تصوير بالأشعة.وأشار مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أن جهود الديوان للتقصي والكشف عن السرطانات الأنثوية، تنجح سنويا في الكشف عن حوالي 10 بالمائة من الحالات من بين 4 آلاف حالة مكتشفة سنويا في تونس، مبينا ان حالات الوفيات في انخفاض كبير بفضل الاكتشاف المبكر والحملات التحسيسية التي تدعو المرأة إلى التقصي المبكر.وأضاف أن الجهود متجهة كذلك إلى التقصي عن سرطان عنق الرحم من خلال التقصي عنه والتحسيس بالتوازي مع أنشطة سرطان الثدي، لذلك تكون هذه الأنشطة مناسبة للتحسيس ودعوة الأولياء إلى تلقيح بناتهم حول سرطان عنق الرحم.