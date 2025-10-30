Babnet   Latest update 18:37 Tunis

توزر: القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي يقدم خدماته بمدينتي توزر ودقاش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69034b94667706.66932938_pmknfhleioqjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 18:35 قراءة: 1 د, 36 ث
      
حل القطار الوردي لتقصي سرطان الثدي في دورته السادسة، اليوم الخميس بولاية توزر، وقدم خدماته في مدينتي توزر ودقاش، حيث شهد اقبالا هاما من النساء بفضل الخدمات الصحية المتنوعة بين تقصي سرطان الثدي والتصوير الطبي وتقصي السكري وضغط الدم والتوعية حول الرضاعة الطبيعية.

وينتظم القطار الوردي بمبادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت شعار "على خاطركم القطار الوردي رجعلكم" ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي، حيث تولى طاقم طبي وشبه طبي تابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري إلى جانب مشاركة أطباء الصحة العمومية وجمعيات متخصصة، تأمين العيادات المجانية للتقصي المبكر عن السرطانات الأنثوية "سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم" بالتوازي مع أنشطة تحسيسية حول الفحص المبكر ودوره في الوقاية والعلاج.



وأكد المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي في تصريح اعلامي بالمناسبة أنه باختتام شهر أكتوبر الوردي، نجح الديوان في تنظيم أكثر من 400 تظاهرة خارج فضاء المندوبيات الجهوية للديوان في الولايات انتفعت بها أكثر من 60 ألف امرأة.
وسعت هذه الأنشطة إلى التواصل مع النساء في المناطق الحضرية والريفية ومواقع العمل والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الترفيهية، وقدم القطار الوردي هذه السنة خدماته في ولايتي صفاقس وتوزر، وأمّن أمس الأربعاء خدمات متنوعة في معتمدية الحنشة انتفعت بها 350 سيدة، وتم اكتشاف أربع حالات إصابة بسرطان الثدي، وفق ذات المصدر.
وأضاف أنه تم بفضل شركاء الديوان برمجة القيام ب 70 عملية كشف وتصوير بالماموغرافي "تصوير الثدي بالصدى" من خلال المصحة المتنقلة، فضلا عن عمليات تصوير بالأشعة.
وأشار مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أن جهود الديوان للتقصي والكشف عن السرطانات الأنثوية، تنجح سنويا في الكشف عن حوالي 10 بالمائة من الحالات من بين 4 آلاف حالة مكتشفة سنويا في تونس، مبينا ان حالات الوفيات في انخفاض كبير بفضل الاكتشاف المبكر والحملات التحسيسية التي تدعو المرأة إلى التقصي المبكر.
وأضاف أن الجهود متجهة كذلك إلى التقصي عن سرطان عنق الرحم من خلال التقصي عنه والتحسيس بالتوازي مع أنشطة سرطان الثدي، لذلك تكون هذه الأنشطة مناسبة للتحسيس ودعوة الأولياء إلى تلقيح بناتهم حول سرطان عنق الرحم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317565


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
25°-16
25°-17
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24829,8

  • (30/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    