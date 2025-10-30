Babnet   Latest update 15:22 Tunis

رئيس الجامعة التونسية للريشة الطائرة لـ"وات": "بلوغ المستوى العالمي والأولمبي يبدأ بتطوير البنية التحتية وتكثيف المشاركات الدولية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69033dea4826a5.49473889_ghjioelmqnpfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 14:07 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أكد رؤوف صيود رئيس الجامعة التونسية للريشة الطائرة أن بلوغ المستوى العالمي والأولمبي يبدأ بتطوير البنية التحتية وتكثيف المشاركات الدولية.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جهود الجامعة منصبة على تطوير اللعبة ونشرها على نطاق أوسع عبر إنشاء رابطات جهوية مشيرا إلى أن عدد المجازين يقدر حاليا بنحو 400 لاعب من 12 فريقا جميعها من تونس الكبرى.
كما أشار إلى ضرورة توفير بنية تحتية رياضية خاصة بالريشة الطائرة من خلال إنشاء قاعات مجهزة لاحتضان التدريبات وخوض المباريات بما يساهم في تطوير اللعبة بشكل أفضل مبينا أن الجامعة تسعى رغم محدودية الإمكانيات الى تنظيم دورة دولية بما يمكن العناصر الوطنية من فرصة الاحتكاك بلاعبين ذوي مستوى مرموق في اتجاه تطوير ادائها وتحسين تصنيفها.

 

ولفت رؤوف صيود إلى أن تحسين الترتيب العالمي للاعبين التونسيين على غرار عمر الدخيلي المصنف 47 عالميا يعتمد بشكل كبير على تحقيق نتائج إيجابية في البطولات الدولية كما هو معمول به في رياضة التنس.
وبين أن أبرز إنجاز للريشة الطائرة التونسية خلال الفترة الأخيرة تمثل في حصول ريمة العبدلي المصنفة 53 عالميا على الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للبارا بادمينتون التي أقيمت في نيجيريا خلال شهر أكتوبر الجاري ما ساهم في رفع رصيدها إلى 3875 نقطة مضيفا أن الجامعة تبحث امكانية استقطاب بعض اللاعبين من أبناء المهجر لتمثيل المنتخب التونسي بما يعزز فرص النجاح.
وأعلن أن الرهان القادم يتمثل في المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الشبابية المقررة من 10 إلى 20 ديسمبر بأنغولا مشيرا إلى أن الريشة الطائرة التونسية ستكون ممثلة بأربعة لاعبين (2 في فئة الذكور و2 في فئة الإناث).
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النهوض بمستوى التحكيم والمدربين والتكوين يبقى كذلك من الأولويات الرئيسية للجامعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317560


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
25°-16
25°-17
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    