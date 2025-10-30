Babnet   Latest update 15:22 Tunis

غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يوم 5 نوفمبر ندوة حول "حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67aa1cf7131216.09774952_ngqoemfpjilhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 14:26 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس، بدعم من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ندوة تحت عنوان 'حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات'، وذلك يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بأحد نزل العاصمة..

وينتظر، أن يشارك في هذه الندوة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الملكية الفكرية والتجارة الدولية إلى جانب ممثلين عن الهياكل

المهنية والمؤسسات الاقتصادية..


وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية كعامل أساسي لتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية وتدعيم قدراتها على الابتكار والتصدير.

وسيتم، خلال فعاليات الندوة تناول عدة محاور من بينها كيفية حماية العلامة التجارية على المستوى الدولي و إجراءات الحماية على مستوى الحدود في مجال الملكية الصناعية علاوة على دور وزارة التجارة وتنمية الصادرات في حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما سيتم تدارس مسالة العلامات التجارية كخيار استراتيجي للمؤسسات وتقنيات حماية العلامات في علاقة بالتصدير وحماية المنتوجات الحرفية باعتبارها رافداً من روافد تنمية الصادرات..

وتمثل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات في مجال حماية الملكية الفكرية، باعتبارها عنصراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي وتحسين موقع المنتوج التونسي في الأسواق العالمية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317559


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
25°-16
25°-17
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    