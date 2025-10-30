غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم يوم 5 نوفمبر ندوة حول "حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67aa1cf7131216.09774952_ngqoemfpjilhk.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس، بدعم من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ندوة تحت عنوان 'حماية حقوق الملكية الفكرية..رافد لتطوير الصادرات'، وذلك يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بأحد نزل العاصمة..



وينتظر، أن يشارك في هذه الندوة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الملكية الفكرية والتجارة الدولية إلى جانب ممثلين عن الهياكل





المهنية والمؤسسات الاقتصادية..





وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية كعامل أساسي لتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية وتدعيم قدراتها على الابتكار والتصدير.



وسيتم، خلال فعاليات الندوة تناول عدة محاور من بينها كيفية حماية العلامة التجارية على المستوى الدولي و إجراءات الحماية على مستوى الحدود في مجال الملكية الصناعية علاوة على دور وزارة التجارة وتنمية الصادرات في حماية حقوق الملكية الفكرية.



كما سيتم تدارس مسالة العلامات التجارية كخيار استراتيجي للمؤسسات وتقنيات حماية العلامات في علاقة بالتصدير وحماية المنتوجات الحرفية باعتبارها رافداً من روافد تنمية الصادرات..



