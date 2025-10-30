Babnet   Latest update 15:22 Tunis

الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة.. الفنون والتفرد.. تصورجديد لاخلاقيات الغد وجماليته ' من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بجامعة قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69032ef1778542.34392294_khljmopnfegiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Octobre 2025 - 15:10 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحتضن جامعة قابس، من 12 الى 15 نوفمبر 2025، الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة..الفنون والتفرد ..تصور جديد لأخلاقيات الغد وجماليته'.

ويعد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والفنانين الدوليين وممثلين عن وسائل الاعلام المحلية والدولية منصة حيوية لتبادل المعارف وبلورة رؤية انسانية متوازنة تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التقدم التقني والقيم الانسانية الاصيلة.



ويهدف هذا اللقاء الى ارساء شبكات تعاون علمي وبحثي تساهم في اثراء الحوار العالمي حول مستقبل الانسان في عصر التقنيات المتقدمة اضافة الى استكشاف التحولات الجذرية التي تثيرها التقنيات الحديثة في الوعي الانساني.

ويتضمن البرنامج جلسات علمية وورشات عمل تطبيقية وحوارات فكرية عميقة اضافة الى معرض فني مبتكر يجسد تداخل التقنية بالابداع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317557


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أوكتوبر 2025 | 8 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
25°-16
25°-17
26°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24738,0

  • (29/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41507 DT        1$ =2,93180 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/10)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    