الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة.. الفنون والتفرد.. تصورجديد لاخلاقيات الغد وجماليته ' من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بجامعة قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69032ef1778542.34392294_khljmopnfegiq.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن جامعة قابس، من 12 الى 15 نوفمبر 2025، الملتقى الدولي حول 'الانسانية المعززة..الفنون والتفرد ..تصور جديد لأخلاقيات الغد وجماليته'.



ويعد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والفنانين الدوليين وممثلين عن وسائل الاعلام المحلية والدولية منصة حيوية لتبادل المعارف وبلورة رؤية انسانية متوازنة تجمع بين الابتكار والمسؤولية وبين التقدم التقني والقيم الانسانية الاصيلة.









ويهدف هذا اللقاء الى ارساء شبكات تعاون علمي وبحثي تساهم في اثراء الحوار العالمي حول مستقبل الانسان في عصر التقنيات المتقدمة اضافة الى استكشاف التحولات الجذرية التي تثيرها التقنيات الحديثة في الوعي الانساني.



