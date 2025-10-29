وزير الإقتصاد يمثل تونس في " منتدى مبادرة مستقبل الإستثمار " في الرياض.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690216396fe6f1.35991147_qelnhfpgkjomi.jpg width=100 align=left border=0>

مثل وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تونس في فعاليات النسخة التاسعة من "منتدى مبادرة مستقبل الإستثمار " الذي ينعقد بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من 27 الى 30 اكتوبر 2025 .



والى جانب حضوره في عديد الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها بالمناسبة حول جملة من المواضيع والمسائل الحيوية في علاقة بتحديات النمو الإقتصادي و التطور التكنولوجي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها ، عقد سمير عبدالحفيظ، بحضور القائم بأعمال السفارة التونسية بالرياض معز ارة علي و ب محي الدين الأشعل مستشار بالسفارة، مكلف بالتعاون الثنائي، جلسات ثنائية شكلت فرصة للتباحث حول فرص وآفاق تعزيز العلاقات الإقتصادية بين تونس والمملكة.









وفي هذا السياق التقى وزير الإقتصاد والتخطيط ببندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

وقد كان اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان على متانة العلاقات الثنائية وعلى الحرص المشترك لمزيد توطيدها في كافة المجالات تجسيما لإرادة قيادة البلدين الشقيقين.



كما تم التأكيد في هذا الإطار على أهمية الاعداد الجيد لأشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية المزمع انعقادها في موفى شهر ديسمبر القادم بالرياض بما يساعد على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.



و اجتمع سمير عبد الحفيظ بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد ، حيث كان اللقاء فرصة اكد خلالها الجانبان على عمق الروابط بين تونس والصندوق وتجذرها .

وتم التطرق بالمناسبة الى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من قبل الصندوق والى الآفاق المتاحة لمزيد تعزيز التعاون المالي والفني في إطار المخطط التنموي 2026-2030 وما سيتم ضبطه من اولويات وبرامج.

وجدد سلطان المرشد التزام الصندوق واستعداده لدراسة المشاريع التي ترغب تونس في تمويلها.

هذا وكان للوزير في إطار المنتدى ، لقاء مع عدد من الكفاءات التونسية العليا العاملة بشركات عالمية كبرى تم التطرق فيه إلي مناخ الإستثمار في تونس وإلى الفرص المتاحة لتدعيم جاذبية تونس في الميادين المتعلقة خاصة بالبنية التحتية والطاقات المتجددة و المياه. وفي هذا السياق التقى وزير الإقتصاد والتخطيط ببندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.وقد كان اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان على متانة العلاقات الثنائية وعلى الحرص المشترك لمزيد توطيدها في كافة المجالات تجسيما لإرادة قيادة البلدين الشقيقين.كما تم التأكيد في هذا الإطار على أهمية الاعداد الجيد لأشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية المزمع انعقادها في موفى شهر ديسمبر القادم بالرياض بما يساعد على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.و اجتمع سمير عبد الحفيظ بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد ، حيث كان اللقاء فرصة اكد خلالها الجانبان على عمق الروابط بين تونس والصندوق وتجذرها .وتم التطرق بالمناسبة الى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من قبل الصندوق والى الآفاق المتاحة لمزيد تعزيز التعاون المالي والفني في إطار المخطط التنموي 2026-2030 وما سيتم ضبطه من اولويات وبرامج.وجدد سلطان المرشد التزام الصندوق واستعداده لدراسة المشاريع التي ترغب تونس في تمويلها.هذا وكان للوزير في إطار المنتدى ، لقاء مع عدد من الكفاءات التونسية العليا العاملة بشركات عالمية كبرى تم التطرق فيه إلي مناخ الإستثمار في تونس وإلى الفرص المتاحة لتدعيم جاذبية تونس في الميادين المتعلقة خاصة بالبنية التحتية والطاقات المتجددة و المياه.