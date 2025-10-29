Babnet   Latest update 12:33 Tunis

التونسية وفاء المسغوني تتوّج بذهبية بطولة العالم للتايكوندو لوزن أقل من 62 كلغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901fc6f2d9a72.02877298_kgeoljpfqmnih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Octobre 2025 - 12:20 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توّجت التونسية وفاء المسغوني اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للتايكوندو لوزن أقل من 62 كلغ المقامة حاليا بالصين اثر فوزها في الدور النهائي على المصنفة أولى عالميا والبطلة الأولمبية المجرية فيفيانا مارتون بنتيجة 2-0.

وكانت وفاء المسغوني قد أزاحت في طريقها نحو الذهب الأوزباكستانية سيفينش خاييتوفا في الدور السادس عشر (2-1) والتايلندية ساسيكارن تونغشان في الدور ثمن النهائي (2-1) والبولونية جوليا سباك (2-0) في الدور ربع النهائي والأسترالية غابريلا بليويت (2-0) في الدور نصف النهائي.

وهي الميدالية الذهبية الثانية للمشاركة التونسية في هذه البطولة العالمية بعد تتويج خليل الجندوبي بالمعدن النفيس كذلك في وزن تحت 63 كلغ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317504


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أوكتوبر 2025 | 7 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:27
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
25°-19
26°-19
26°-19
24°-18
  • Avoirs en devises
    24957,6

  • (28/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41200 DT        1$ =2,93682 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/10)   820,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    