التونسية وفاء المسغوني تتوّج بذهبية بطولة العالم للتايكوندو لوزن أقل من 62 كلغ

توّجت التونسية وفاء المسغوني اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للتايكوندو لوزن أقل من 62 كلغ المقامة حاليا بالصين اثر فوزها في الدور النهائي على المصنفة أولى عالميا والبطلة الأولمبية المجرية فيفيانا مارتون بنتيجة 2-0.وكانت وفاء المسغوني قد أزاحت في طريقها نحو الذهب الأوزباكستانية سيفينش خاييتوفا في الدور السادس عشر (2-1) والتايلندية ساسيكارن تونغشان في الدور ثمن النهائي (2-1) والبولونية جوليا سباك (2-0) في الدور ربع النهائي والأسترالية غابريلا بليويت (2-0) في الدور نصف النهائي.