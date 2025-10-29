ولاية تونس: جلسة عمل حول متابعة مدى تقدم تنفيذ مشروعين تنمويين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d8dd43d1a317.27203072_hpjkionmfgleq.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الثلاثاء بمقر ولاية تونس جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروعين تنمويين، وهما مشروع مد الشبكات الرئيسية للماء الصالح للشرب على مستوى معتمدية سيدي حسين ،ومشروع تجديد قناة ضخ المياه المستعملة بمحطة الضخ بقرطاج الرئاسة

وأكد والي تونس،عماد برخريص خلال الجلسة على أهمية هذين المشروعين باعتبارأثرهما المباشر على تحسين ظروف العيش،والرفع من جودة ونجاعة الخدمات ،وخاصة في مجالي التطهير والماء الصالح للشرب

وتم التداول حول أسباب تعطل المشروعين المذكورين حيث تم الاتفاق على كيفية إنجاز أشغال تجديد قناة ضخ المياه المستعملة بقرطاج وسيدي حسين





وأوصى الوالي في ختام الجلسة بمواصلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية ،والالتزام بالتعهدات لتجاوز الإشكاليات حتى يتسنى تنفيذ المشروعين المذكورين والشروع في استغلالهما في أفضل الآجال



حضر الجلسة بالخصوص، المعتمدة الأولى للولاية ، خلود الهيشري، ومعتمدا سيدي حسين وقرطاج،والمكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي حسين، الى جانب المديرين الجهويين للتنمية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتطهير والاتصالات،و ممثل عن المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع مد قناة ضخ المياه المستعملة بقرطاج