باجة: اقبال الاف النساء على تقصي مرض السرطان بكل معتمديات الولاية (المدير الجهوى للصحة)

افاد المدير الجهوى للصحة بباجة منير الجبالي صحفية "وات"، بانه تم تسجيل اقبال الاف النساء للتقصي على مرض السرطان، فى تظاهرات شهر "اكتوبر الوردي"، المنتظمة بمختلف المعتمديات منذ بداية الشهر الجاري، وذلك باستثناء تبرسق التى سيتم الاحتفال بشھر" اكتوبر الوردي" بها يوم الخميس القادم، بمركز الصحة الاساسية.

واعتبر الجبالي ان هذا الاقبال، دليل على تطور وعي المراة التونسية بخطورة هذا المرض، وباهمية التقصي المبكر لسرطان الثدى وسرطان عنق الرحم وعلى الاهتمام بالمراقبة الصحية الدورية والتعرف على النصائح الغذائية والرياضية المساعدة على الوقاية وعلى مقاومة المرض.

وبين فى هذا الاطار، انه سجل اقبال 340 امراة فى اليوم المفتوح بعمدون واقبال 250 امراة على اليوم المفتوح بمدينة باجة، واقبال مئات النساء على اليوم المفتوح بالمنطقة الصناعية بمدينة باجة، وانتفاع 127 امراة تتراوح اعمارهن بين 17 و73 سنة من خدمات اليوم المفتوح للدائرة الصحية بنفزة وانتفاع عدد كبير من النساء بخدمات مختلفة لليوم المفتوح بتيبار وبخدمات قوافل وتظاهرات صحية انتظمت خلال الشهر الجاري، مضيفا انه تم على اثر الايام المفتوحة توجيه عدد هام من الحالات المشكوك في اصابتها لمراكز صحية لمتابعة الفحوصات والعلاج.





وتميز شهر "اكتوبر الوردي" بباجة، الذى اشرفت عليه الإدارة الجهوية للصحة، بالتعاون مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، بمشاركة واسعة لاطراف متعددة فى التظاهرات الى جانب الدوائر الصحية بالمعتمديات واطباء النساء والتوليد والمختصين فى الكشف بالصدى والقوابل، حيث لوحظت مشاركة دور شباب وهياكل رياضية ورياض اطفال ومختصون فى التغذية وهياكل تربوية.



وتميز ايضا بالتركيز على الحملات التوعوية والتثقيف الصحي وتنظيم تظاهرات تنشيطية بعدد من المدن ومنها تيبار التى انتظم بها مؤخرا يوم للمشي، وذلك الى جانب العيادات الطبية المجانية وعمليات الكشف بالصدى .