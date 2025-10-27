مشاركة وفد من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في لقاءات الأعمال التونسية الفرنسية يوم 28 أكتوبر 2025 بباريس

تشارك تونس بوفد رفيع المستوى يرأسه رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في لقاءات الأعمال التونسية الفرنسية التي تنظمها "بزنس فرانس" يوم 28 اكتوبر 2025، بباريس.







كما ستقوم البعثة التونسية أيضا يوم 29 أكتوبر الجاري، بزيارة إلى مركز فاليو للتكنولوجيا والتنقل (Valeo Mobility Tech Center)، وهو مركز للإبتكار والتطوير تابع لمصنّع مكونات السيارات فاليو.وسيتولى هذا المركز، وفق بلاغ صادر، الإثنين، عن منظمة الأعراف، الذي يركز على التنقل المتصل والمستقل والكهربائي، تقديم أحدث التطورات التكنولوجية في مجال سيارة المستقبل للبعثة التونسية.يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بين تونس وفرنسا قد بلغ 11،5 مليار أورو سنة 2024، مع تواجد 1600 مؤسسة فرنسية ناشطة في تونس توفّر حوالي 168 ألف موطن شغل، مما يجعل فرنسا الشريك الإقتصادي الأول لتونس.وبلغت الإستثمارات الفرنسية المباشرة حوالي 190 مليون أورو، أي ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي إستقبلتها تونس.ويستند هذا التعاون، إلى الكفاءة الصناعية التونسية وجودة التكوين التقني والديناميكية المتزايدة لللإندماج في سلاسل القيمة الفرنسية، وهو ما يجعل من تونس منصة إنتاج وإبتكار تخدم إقتصاد البلدين.وتمكنت تونس سنة 2024 أن تصبح أول مستثمر إفريقي في فرنسا، من خلال 18 مشروعا ساهمت في خلق أكثر من 240 موطن شغل، خاصة في قطاعات الرقمنة والصناعات الغذائية الزراعية والطاقات المتجددة.وتؤكد هذه الديناميكية، بحسب نفس المصدر،على الصعود المتزايد للمؤسسات التونسية المبتكرة القادرة على الإستثمار والإنتاج والاشعاع دوليا.