التعاون الثقافي بين تونس ونيجيريا محور اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية

انتظم اليوم الاثنين اجتماع تحضيري بمقر الوزارة لوضع التصور الأولي للتعاون الثنائي بين تونس ونيجيريا في المجال الثقافي بمختلف اختصاصاته.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، فان هذا الاجتماع يتنزل في إطار السعي لمزيد الانفتاح على التعاون الدولي جنوب-جنوب والرّامي إلى مزيد تكثيف التبادل الفني والثقافي بين البلدين، وخاصة في مجال التراث غير المادي، وذلك بحضور القائمة بالأعمال بسفارة نيجيريا بتونس “بيلندا إيلفو لاورانص” ورئيس الوكالة النيجيرية للتعاون الفنّي “بوبا يوسف يعقوب”، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وتناول اللقاء جملة من المحاور منها تبادل الخبراء في مجالات السمعي البصري وترميم التراث المادي وتثمينه.





وقد اقترح الجانب النيجيري مشروع برنامج للتعاون الفني والثّقافي بين الجمهورية التونسية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والذي سيتمّ التّداول بشأنه على مستوى مصالح التعاون الدّولي بالبلدين.