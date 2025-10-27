Babnet   Latest update 20:37 Tunis

التعاون الثقافي بين تونس ونيجيريا محور اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffb24b6ece38.22613310_fjkipgeqnmhol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 19:14 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انتظم اليوم الاثنين اجتماع تحضيري بمقر الوزارة لوضع التصور الأولي للتعاون الثنائي بين تونس ونيجيريا في المجال الثقافي بمختلف اختصاصاته.
وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، فان هذا الاجتماع يتنزل في إطار السعي لمزيد الانفتاح على التعاون الدولي جنوب-جنوب والرّامي إلى مزيد تكثيف التبادل الفني والثقافي بين البلدين، وخاصة في مجال التراث غير المادي، وذلك بحضور القائمة بالأعمال بسفارة نيجيريا بتونس  “بيلندا إيلفو لاورانص” ورئيس الوكالة النيجيرية للتعاون الفنّي  “بوبا يوسف يعقوب”، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.
وتناول اللقاء جملة من المحاور منها تبادل الخبراء في مجالات السمعي البصري وترميم التراث المادي وتثمينه.

وقد اقترح الجانب النيجيري مشروع برنامج للتعاون الفني والثّقافي بين الجمهورية التونسية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والذي سيتمّ التّداول بشأنه على مستوى مصالح التعاون الدّولي بالبلدين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317422


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
24°-16
27°-17
26°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    