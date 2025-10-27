Babnet   Latest update 19:02 Tunis

المنتخب التونسي لاقل من 17 سنة ينهزم وديا امام نظيره الشيلي 1-2

Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 18:59
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة مساء اليوم الاثنين امام نظيره الشيلي بنتيجة 1-2 في المباراة الودية التي دارت بالامارات العربية المتحدة ضمن التحضيرات الجارية لكاس العالم لهاته الفئة العمرية المقررة بقطر من 3 الى 27 نوفمبر 2025.
وجاء هدف المنتخب التونسي بفضل اللاعب ياسين بن محمود (6).
وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اقل من 17 سنة قد فاز على نظيره السعودي بنتيجة 1-صفر في المباراة الودية الاولى التي دارت يوم السبت الماضي بالامارات 

وجاء هدف المنتخب الوطني التونسي عن طريق زين الدين حسني (86).

جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من المونديال ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الارجنتين وبلجيكا وفيجي.
يشار الى ان منتخب نسور قرطاج سيستهل مشواره بكأس العالم ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة منتخب فيجي يوم 3 نوفمبر 2025 انطلاقا من الساعة 16.45 بتوقيت تونس، قبل ملاقاة الارجنتين يوم 6 نوفمبر بداية من الساعة 14.30، ليختتم الدور الاول بالتباري مع منتخب بلجيكا بتاريخ 9 نوفمبر انطلاقا من الساعة 13.30.


