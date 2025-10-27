المنتخب التونسي لاقل من 17 سنة ينهزم وديا امام نظيره الشيلي 1-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ffb0d3cda778.83907378_njhoelkgiqpmf.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة مساء اليوم الاثنين امام نظيره الشيلي بنتيجة 1-2 في المباراة الودية التي دارت بالامارات العربية المتحدة ضمن التحضيرات الجارية لكاس العالم لهاته الفئة العمرية المقررة بقطر من 3 الى 27 نوفمبر 2025.

وجاء هدف المنتخب التونسي بفضل اللاعب ياسين بن محمود (6).

وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اقل من 17 سنة قد فاز على نظيره السعودي بنتيجة 1-صفر في المباراة الودية الاولى التي دارت يوم السبت الماضي بالامارات





وجاء هدف المنتخب الوطني التونسي عن طريق زين الدين حسني (86).



جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من المونديال ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الارجنتين وبلجيكا وفيجي.

