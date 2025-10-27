جندوبة: افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة، بمشاركة جامعات الولايات الجزائرية الحدودية، وعدد من أصحاب المؤسسات والطلبة.

ويهدف هذا المهرجان، في نسخته الأولى، الى انخراط جامعة جندوبة في النظام البيئي العالمي، والتجسيد الفعلي للشعارات التي رفعتها في مجال الاستدامة والابتكار البيئي، وفق رئيس الجامعة هشام السبيعي.

وأضاف السبيعي أن هذا المهرجان يعدّ في نظره فرصة لابراز دور الجامعة في التنمية المستدامة، وتعزيز انخراطها في المشروع البيئي الدولي، لاسيما في ظل التغيرات الايكولوجية التي شملت جميع بلدان العالم وما فرضته من إستراتيجيات ايكولوجية.





من جهته، اعتبر الفاهم ساخر مدير العلاقات الخارجية بجامعة سوق اهراس الجزائريّة وممثل الجامعات الجزائرية بالولايات الحدودية المنضوية تحت اتفاقية 5+5 أنه تأكّد من خلال التظاهرات المنتظمة بين مختلف الجامعات الحدودية للبلدين تأثير الاتفاقية في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال دمج العديد من البرامج والمشاريع بين الرقمنة والبيئة، وهو توجه عالمي لم يعد بالإمكان تجاهله.



من جانبهم، اعتبر عدد من العارضين المشاركين في المهرجان، في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن العمل على خلق أسواق، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم هو أحد ضمانات هذا التوجّه البيئي والتجسيد الفعلي لتنمية مستدامة.

وتضمّن برنامج الدورة عرضا لمشاريع ذات اهتمام بيئي على غرار مشروع مختبر لتحليل المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، ومشروع صناعة أواني الاجبان البلاستيكية، ومشاريع تتعلق بتقطير الزيوت، واخرى لصناعة الخشب والفخار، ومشاريع أخرى في مجال البرمجيات والتكوين، إضافة إلى عروض موسيقية وورشات ومسابقات بين الطلبة.