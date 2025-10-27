Babnet   Latest update 19:02 Tunis

جندوبة: افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 18:41 قراءة: 1 د, 4 ث
      
 انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة، بمشاركة جامعات الولايات الجزائرية الحدودية، وعدد من أصحاب المؤسسات والطلبة.
ويهدف هذا المهرجان، في نسخته الأولى، الى انخراط جامعة جندوبة في النظام البيئي العالمي، والتجسيد الفعلي للشعارات التي رفعتها في مجال الاستدامة والابتكار البيئي، وفق رئيس الجامعة هشام السبيعي.
وأضاف السبيعي أن هذا المهرجان يعدّ في نظره فرصة لابراز دور الجامعة في التنمية المستدامة، وتعزيز انخراطها في المشروع البيئي الدولي، لاسيما في ظل التغيرات الايكولوجية التي شملت جميع بلدان العالم وما فرضته من إستراتيجيات ايكولوجية.

من جهته، اعتبر  الفاهم ساخر مدير العلاقات الخارجية بجامعة سوق اهراس الجزائريّة وممثل الجامعات الجزائرية بالولايات الحدودية المنضوية تحت اتفاقية 5+5 أنه تأكّد من خلال التظاهرات المنتظمة بين مختلف الجامعات الحدودية للبلدين تأثير الاتفاقية في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال دمج العديد من البرامج والمشاريع بين الرقمنة والبيئة، وهو توجه عالمي لم يعد بالإمكان تجاهله.

من جانبهم، اعتبر عدد من العارضين المشاركين في المهرجان، في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن العمل على خلق أسواق، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم هو أحد ضمانات هذا التوجّه البيئي والتجسيد الفعلي لتنمية مستدامة.
وتضمّن برنامج الدورة عرضا لمشاريع ذات اهتمام بيئي على غرار مشروع مختبر لتحليل المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، ومشروع صناعة أواني الاجبان البلاستيكية، ومشاريع تتعلق بتقطير الزيوت، واخرى لصناعة الخشب والفخار، ومشاريع أخرى في مجال البرمجيات والتكوين، إضافة إلى عروض موسيقية وورشات ومسابقات بين الطلبة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317418


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    