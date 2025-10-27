Babnet   Latest update 19:02 Tunis

الملعب التونسي يؤكد التمسك بالمدرب شكري الخطوي

Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 18:04
      
اكدت الهيئة المديرة للملعب التونسي في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين عن تمسكها بالمدرب شكري الخطوي ودعمها الكامل للجهاز الفني العامل معه من اجل تجاوز مخلفات الانسحاب من الدور التمهيدي الثاني لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وحثت هيئة الملعب التونسي عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي جميع الاطراف من لاعبين وجمهور واطار فني على المضي قدما لتحقيق بقية الاهداف المرسومة في الموسم الرياضي.



وكان الملعب التونسي قد غادريوم السبت الماضي مسابقة كاس المنفدرالية الافريقية بعد هزيمته امام اسفي المغربي ذهابا بثنائية نظيفة وفوزه في لقاء الاياب 2-1.
يذكر ان الملعب التونسي يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى ب24 نقطة على بعد نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة المؤقت النادي الافريقي في انتظار المباراة المؤجلة  التي ستجمع فريق  باردو بالنادي الصفاقسي يوم الاربعاء بملعب الهادي النيفر بباردو.


Indicateurs
