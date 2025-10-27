تطاوين: رمادة المحطة الاولى في الجهة للمبادرة الوطنية التشاركية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/remada720.jpg width=100 align=left border=0>

انتظمت بمركّب الطفولة بمعتمديّة رمادة من ولاية تطاوين، صباح اليوم الإثنين، تظاهرة بعنوان "المبادرة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر" تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الأطفال والأولياء وممثّلي السّلط الجهويّة والمحليّة بالجهة.

وأفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بتطاوين، محسن الرحّال، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العمل اليوم أصبح ضروريًّا للتصدّي لكافّة المظاهر التي بدأت تتجسّد بين الأطفال في الجهة، وهو ما تعمل عليه وزارة الإشراف، خاصّة على مستوى التوعية والتحسيس بمخاطر هذه السلوكيات، مشيرًا إلى أنّ لقاء اليوم سجّل نجاحًا نوعيًّا.

وأضاف الرحّال أنّ جملةً من الورشات التكوينيّة انتظمت بهذه المناسبة، وخُصّصت للتعريف بطرق الانتباه الأوّلي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وكيفيّة تصرّف الأولياء عند ملاحظتها على أبنائهم أو تعرّضهم لها، حيث تلقوا، في هذا السياق، جملة من النصائح البيداغوجيّة والتقنيّة من طرف مختصّين نفسيين واجتماعيين.





كما تخلّلت التظاهرة ورشات للمهارات اليدويّة أنشأ خلالها الأطفال المشاركون شجرة رمزيّة تُعبّر عن السلوكيات الخطيرة التي يمكن أن تشهدها الجهة، إضافةً إلى رسم جداريّة على الحائط، وتنظيم ندوة خاصّة بالأطفال حول مخاطر الإنترنت والهاتف الجوّال.



وأشار إلى أنّ الجهة تشهد العديد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي لا تقتصر على تعاطي المخدّرات، بل تشمل ايضا مظاهر أخرى مثل التنمّر المدرسي، والاستخدام المفرط للهاتف الجوّال، مؤكّدًا أنّ العمل متواصل عبر هياكل المندوبية للتصدّي لهذه السلوكيات، إضافةً إلى السعي لتكوين شراكات مع الأطراف ذات العلاقة، ومن بينها المندوبية الجهويّة للتربية، لتنظيم حملات توعويّة وتحسيسيّة داخل المؤسّسات التربويّة.

وتتواصل فعاليات التظاهرة خلال الأسبوع الجاري عبر تنظيم حلقات تكوينيّة ولقاءات ترفيهيّة تهدف إلى مزيد تحسيس مختلف شرائح المجتمع بهذه السلوكيات، على أن تُنظَّم نسختان إضافيّتان من اللقاء، الأولى يوم الخميس بمركّب الطفولة بغمراسن، والثانية يوم الجمعة بمدينة تطاوين معلنة الاختتام الرسمي للتظاهرة.