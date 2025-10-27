البريد التونسي ينفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديمه لبعض القروض الصغرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f91a67e89011.70719466_ifpjgekmnqolh.jpg width=100 align=left border=0>

نفى البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الإثنين، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديمه لبعض القروض الصغرى.



وأكد البريد التونسي، في هذا الصدد،أنه ليس لديه ترخيص لإسناد أي نوع من القروض ولا يقدم هذه الخدمة.