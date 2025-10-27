البريد التونسي ينفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديمه لبعض القروض الصغرى

الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:04
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 43
23°
23°
الــرياح:
8.23 كم/س
18°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
23°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
- Avoirs en devises
25006,1
(24/10)
- Jours d'importation
107
- 1 € = 3,40834 DT 1$ =2,93676 DT
- Solde Compte du Trésor (24/10) 1169,2 MDT
