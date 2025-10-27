Babnet   Latest update 15:48 Tunis

البريد التونسي ينفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديمه لبعض القروض الصغرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f91a67e89011.70719466_ifpjgekmnqolh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 15:43
      
نفى البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الإثنين، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول تقديمه لبعض القروض الصغرى.

وأكد البريد التونسي، في هذا الصدد،أنه ليس لديه ترخيص لإسناد أي نوع من القروض ولا يقدم هذه الخدمة.


