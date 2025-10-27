قبلي: إقبال وتفاعل كبير من الجماهير في حفل مارسيل خليفة ضمن فعاليات مهرجان "نجع الفن" بدوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff6d1a25dbd4.44365219_goemlkihjqpfn.jpg width=100 align=left border=0>

شهد الحفل، الذي احياه الفنان مارسيل خليفة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "نجع الفن"، من 21 الى 26 أكتوبر 2026، إقبالا جماهيريا غفيرا تفاعل خلاله الحاضرون مع العديد من أغاني مارسيل على غرار "احن الى خبز امي" و"اني اخترتك يا وطني".



وعبر الفنان مارسيل خليفة، عقب هذا الحفل، الذي احتصنه، مساء اول امس السبت، أحد الفضاءات الترفيهية بالمنطقة السياحية بدوز، عن سعادته بالتواجد في مدينة دوز مشيرا الى ان الموسيقى تعبر اكثر من الكلام، مثمنا، في الآن ذاته، التجربة التي أمضاها طيلة أسبوع في التحضير لهذا الحفل رفقة فرقة وكورال من الشباب المبدع.









ودعا خليفة الى ان تكون كافة المهرجانات في قيمة مهرجان "نجع الفن" باعتبار الجو الثقافي والحضاري والإنساني الذي لمسه في هذه التظاهرة الثقافية التي زار من خلالها مدينة دوز لأول مرة في حيات،ه الا انه احس وكانه كان يزورها في كل مرة يحل بها في تونس، على حد تعبيره، نظرا للمحبة التي حباه بها أهالي المنطقة.



ومن ناحية أخرى تحدث مارسيل خليفة عن جمالية المشهد الذي واكبه عند خروج قوارب اسطول الحرية من الموانئ وهي تردد بعض اغانيه على غرار اغنية "عندك بحرية" التي كتبت لصيدا ولابنها الشهيد سعد.



وافاد مدير الدورة الرابعة لمهرجان "نجع الفن"، رضا بن منصور، من جانبه، ان برنامج هذه التظاهرة به عديد الفقرات منها الورشات الموسيقية والاقامات الفنية علاوة على العروض الموسيقية الى جانب عرض الفنان مارسيل خليفة، فضلا عن التربصات في قيادة الاوركستر وفي الغناء والعزف الجماعي.

