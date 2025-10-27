Babnet   Latest update 09:44 Tunis

رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر تبلغ دور المجموعات بعد تعادل صعب أمام كولومب الكاميروني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff20ea4c6e78.53217586_omkgleiqnphjf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 08:34
      
تأهل فريق مولودية الجزائر مساء الاحد إلى دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله السلبي أمام ضيفه كولومب سبورتيف الكاميروني في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني والأخير الذي جرى بملعب علي عمار بالدويرة بالعاصمة الجزائرية.
     وجاء هذا التأهل بفضل نتيجة مباراة الذهاب التي عادت فيها مولودية الجزائر بتعادل 1-1 قبل أسبوعين بياوندي وهي النتيجة التي منحت "العميد" الأفضلية بقاعدة الهدف المسجل خارج الديار.
    وضمن فريق مولودية الجزائر تأهله إلى دور المجموعات للمرة الثانية تواليا في رابطة أبطال إفريقيا ليلتحق بمواطنه شبيبة القبائل التي ازاحت الاتحاد المنستيري بالفوز ذهابا في صفاقس 3-صفر وايابا في تيزي وزو 2-1.

    وستجرى عملية قرعة دور المجموعات يوم 3 نوفمبر المقبل بجوهنسبورغ بجنوب افريقيا.


