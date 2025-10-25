Babnet   Latest update 20:20 Tunis

كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم: الملعب التونسي يغادر المسابقة رغم فوزه على اولمبيك آسفي المغربي 2-1 في الاياب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd22c76d5121.31538420_loqikmngjphfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 20:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ودّع الملعب التونسي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم منذ الدور التمهيدي الثاني، رغم انتصاره 2-1 على ضيفه اولمبيك آسفي المغربي في مباراة الاياب التي اقيمت اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس.
وكان الملعب التونسي انهزم ذهابا أمام الفريق المغربي الاسبوع الفارط 2-0.
وبادر أبناء المدرب شكري الخطوي الذين سيطروا على معظم مجريات المباراة بالتسجيل عبر الهداف السنيغالي آمادو ندياي من علامة الجزاء في الدقيقة 65، ليتمكن انس الضو من تعديل النتيجة للفريق المغربي في الدقيقة 85.

ونزل أبناء باردو بكل ثقلهم للهجوم في محاولة للعودة في المباراة، ليتمكن القائد مروان الصحراوي من هزّ الشباك في الدقيقة 90+5، قبل ان يعلن الحكم مالالا يانيك من الكونغو الديموقراطية عن نهاية المباراة، لتتوقف مغامرة زملاء يوسف السعفي دون بلوغ مرادهم بالوصول الى دور المجموعات في المسابقة القارية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317316


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-20
33°-21
23°-18
25°-17
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    