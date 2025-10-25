كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم: الملعب التونسي يغادر المسابقة رغم فوزه على اولمبيك آسفي المغربي 2-1 في الاياب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd22c76d5121.31538420_loqikmngjphfe.jpg width=100 align=left border=0>

ودّع الملعب التونسي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم منذ الدور التمهيدي الثاني، رغم انتصاره 2-1 على ضيفه اولمبيك آسفي المغربي في مباراة الاياب التي اقيمت اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس.

وكان الملعب التونسي انهزم ذهابا أمام الفريق المغربي الاسبوع الفارط 2-0.

وبادر أبناء المدرب شكري الخطوي الذين سيطروا على معظم مجريات المباراة بالتسجيل عبر الهداف السنيغالي آمادو ندياي من علامة الجزاء في الدقيقة 65، ليتمكن انس الضو من تعديل النتيجة للفريق المغربي في الدقيقة 85.





ونزل أبناء باردو بكل ثقلهم للهجوم في محاولة للعودة في المباراة، ليتمكن القائد مروان الصحراوي من هزّ الشباك في الدقيقة 90+5، قبل ان يعلن الحكم مالالا يانيك من الكونغو الديموقراطية عن نهاية المباراة، لتتوقف مغامرة زملاء يوسف السعفي دون بلوغ مرادهم بالوصول الى دور المجموعات في المسابقة القارية.