قمة الآسيان في كوالالمبور: تحولات عالمية حاسمة وملفات استراتيجية على الطاولة

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال قمة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" وسط ظروف دولية وصفها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بأنها "مرحلة انتقالية حرجة" تستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المتصاعدة.



وفي كلمته الافتتاحية، شدد أنور على أن عام 2025 سيكون مفصليا، قائلا: "يبدو العالم مضطربا؛ فالنظام القديم لم يعد ساري المفعول، والنظام الجديد لم يُحدَّد بعد." وأضاف أن تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الغموض الدولي يمثلان خطرا على الاقتصادات والاستقرار السياسي، مؤكدا أن التفاهم المتبادل والحوار يبقيان السبيل الأمثل لتجاوز الانقسامات وتحقيق الأمن الجماعي.



حضور دولي رفيع



أبرز الملفات المطروحة للنقاش



انضمام تيمور الشرقية



إعلان السلام بين تايلاند وكمبوديا



مكافحة الجريمة العابرة للحدود



الأزمة في ميانمار



النزاعات في بحر الصين الجنوبي



التنمية المستدامة والجدول الأخضر



الخلاف التجاري مع واشنطن



شهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من القادة البارزين، من بينهم:* إضافة إلى قادة الدول العشر الأعضاء في رابطة الآسيان.تركز جدول أعمال القمة على قضايا إقليمية ودولية ذات أبعاد استراتيجية، من أبرزها:اعتمادرسميا كعضو حادي عشر في الرابطة، ما يمثل خطوة تاريخية في توسيع النفوذ الجيوسياسي للآسيان.التوقيع المرتقب علىلإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين بعد سنوات من التوتر.التصدي لشبكاتالتي تنشط بشكل واسع في المنطقة.من المقرر أن تبحث القمة تطورات الوضع الداخلي في ميانمار، التي تستعد لإجراءرغم استمرار النزاعات المسلحة.دفع المفاوضات المتواصلة منذ نحو عقد بين دول الآسيان والصين بشأن، سعيا لتجنب التصعيد العسكري وضمان حرية الملاحة.بحث خططوالتزامات الدول بأهداف التنمية المستدامة في ظل المخاطر المناخية المتزايدة.ناقشت القمة كذلك، حيث اتفقت دول الآسيان على اعتمادمع واشنطن، انسجاما مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يعني عدم صدور بيان موحد حول هذه القضية.