بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: انطلاقة قوية للترجي والنجم الساحلي في الجولة الافتتاحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة انطلاقتها الرسمية لموسم 2025-2026، حيث دارت اليوم السبت فعاليات الدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى، وشهدت تألقًا لافتًا لأندية النخبة التي حققت انتصارات عريضة جعلتها تتصدر الترتيب مبكرًا.



في المجموعة الأولى، حسم الترجي الرياضي مواجهته أمام مستقبل المرسى بثلاثة أشواط دون رد في قاعة الزواوي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب منذ الجولة الافتتاحية. وفي قاعة المشاتل بالبلفيدير، تمكن مولودية بوسالم من التفوق على الزيتونة الرياضية بنفس النتيجة (3-0). أما مباراة سعيدية سيدي بوسعيد أمام الأولمبي القليبي فقد تم تأجيلها.









الترتيب المؤقت للمجموعة الأولى:



* الترجي الرياضي: 3 نقاط

* مولودية بوسالم: 3 نقاط

* سعيدية سيدي بوسعيد: 0 نقطة (لم يلعب)

* الأولمبي القليبي: 0 نقطة (لم يلعب)

* مستقبل المرسى: 0 نقطة

* الزيتونة الرياضية: 0 نقطة



وفي المجموعة الثانية، واصل النجم الساحلي عروضه القوية بفوزه على النادي الصفاقسي بنتيجة (3-0) في قاعة مساكن يوم الجمعة. كما حقق اتحاد النقل بصفاقس انتصارًا مهمًا خارج قواعده على حساب نادي حمام الأنف بثلاثة أشواط دون رد. وتم تأجيل مباراة اتصالات صفاقس أمام فتح حمام الغزاز.



الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية:



* النجم الساحلي: 3 نقاط

* اتحاد النقل بصفاقس: 3 نقاط

* اتصالات صفاقس: 0 نقطة (لم يلعب)

* فتح حمام الغزاز: 0 نقطة (لم يلعب)

* النادي الصفاقسي: 0 نقطة

