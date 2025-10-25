Babnet   Latest update 18:49 Tunis

سندرلاند يصعق تشيلسي 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd099c0ef209.12999876_fplingeokhqjm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
أنزل سندرلاند الهزيمة 2-1 بمضيفه تشيلسي في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت عندما سدّد البديل شمس الدين طالبي كرة منخفضة في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان الضيوف، الذين تقدموا للمركز الثاني في جدول الترتيب، قد تأخروا في الدقيقة الرابعة عندما سجل أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع تشيلسي.

لكن تقدم تشيلسي ألغاه ويلسون إيزيدور في الدقيقة 22 عندما سدد اللاعب الفرنسي من مسافة قريبة بعد فشل تشيلسي في التعامل مع رمية تماس طويلة.

وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل قبل أن يستغل طالبي تمريرة زميله البديل برايان بوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تاركا الحارس روبرت سانشيز بلا أي فرصة للتصدي للكرة.


