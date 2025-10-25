Babnet   Latest update 18:49 Tunis

البنك المركزي : تجاوز الإحتياطي من العملة الأجنبية 25 مليار دينار بتاريخ 24 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bd9aba2bb4fc5.63420739_iqpkgfmhjneol.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 18:21 قراءة: 0 د, 51 ث
      

البنك المركزي التونسي: تجاوز الاحتياطي من العملة 25 مليار دينار بتاريخ 24 أكتوبر 2025

تونس، 25 أكتوبر 2025 – شهد الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية زيادة طفيفة بنسبة 2 بالمائة إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، ليتجاوز 25 مليار دينار (ما يعادل 107 أيام توريد)، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أمس الجمعة.


وساهم تطور عائدات العمل بنسبة 7,6 بالمائة إلى حوالي 7 مليارات دينار، والعائدات السياحية بنسبة 7,8 بالمائة إلى 6,7 مليارات دينار، في تحسن الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2025.


وقدّرت خدمة الدين الخارجي، بحسب المصدر ذاته، بـ 10,8 مليارات دينار، أي بتراجع بنسبة 14 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2024.

كما أشار البنك المركزي التونسي إلى تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسبة 7,7 بالمائة، ليصل إلى 11,7 مليار دينار منذ بداية السنة إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، مقابل 12,7 مليار دينار خلال سنة 2024.

وسجل إجمالي المبادلات بين البنوك زيادة بنسبة 60,5 بالمائة، ليبلغ حوالي 4,1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317310


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-21
23°-18
23°-16
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    