البنك المركزي : تجاوز الإحتياطي من العملة الأجنبية 25 مليار دينار بتاريخ 24 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bd9aba2bb4fc5.63420739_iqpkgfmhjneol.jpg width=100 align=left border=0>

البنك المركزي التونسي: تجاوز الاحتياطي من العملة 25 مليار دينار بتاريخ 24 أكتوبر 2025

تونس، 25 أكتوبر 2025 – شهد الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية زيادة طفيفة بنسبة 2 بالمائة إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، ليتجاوز 25 مليار دينار (ما يعادل 107 أيام توريد)، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أمس الجمعة.







وساهم تطور عائدات العمل بنسبة 7,6 بالمائة إلى حوالي 7 مليارات دينار، والعائدات السياحية بنسبة 7,8 بالمائة إلى 6,7 مليارات دينار، في تحسن الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2025.





وقدّرت خدمة الدين الخارجي، بحسب المصدر ذاته، بـ 10,8 مليارات دينار، أي بتراجع بنسبة 14 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2024.



كما أشار البنك المركزي التونسي إلى تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسبة 7,7 بالمائة، ليصل إلى 11,7 مليار دينار منذ بداية السنة إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، مقابل 12,7 مليار دينار خلال سنة 2024.



وسجل إجمالي المبادلات بين البنوك زيادة بنسبة 60,5 بالمائة، ليبلغ حوالي 4,1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.

وساهم، و، في، وذلك إلى حدود يوموقدّرت، بحسب المصدر ذاته، بـ، أيمقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2024.كما أشارإلى، ليصل إلىمنذ بداية السنة إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، مقابلوسجلزيادة بنسبة، ليبلغ حواليخلال الفترة ذاتها.