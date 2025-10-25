Babnet   Latest update 18:49 Tunis

الاعوان المتعاقدو بوزارة الصحة يطالبون تفعيل الاتفاق السابق وتسوية وضعيتهم المهنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/ministeresante2024x2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 17:29 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعا الأعوان المتعاقدون بوزارة الصحة، في بيان لهم اليوم السبت، سلطة الاشراف الى تفعيل اتفاق 24 أكتوبر وتسوية الوضعية المهنية لجميع الأعوان بصفة عادلة وشاملة وضمان الحق في الإدماج والاستقرار المهني طبقا لمبدأ المساواة والشفافية.

وقال المنسق الوطني للأعوان المتعاقدين بوزارة الصحة، كريم حبوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الأعوان المتعاقدين تحصلوا على وعود خلال لقائهم يوم 24 سبتمبر الفارط بمدير ديوان وزير الصحة، تتعلق بتغيير صبغة العقود بما يلبي مطالبهم وذلك قبل يوم 24 أكتوبر.



كما تم الاتفاق على أن تكون هذه العقود دون آجال محددة، وأن تتضمن جملة من الامتيازات والاستحقاقات المالية، غير أن هذا الاتفاق لم يُطبق إلى حد الان على حد قوله.

ولفت الى أن عدد المتعاقدين من أعوان وزارة الصحة في جميع المستشفيات بالجمهورية يبلغ نحو 730 عونا، مشيرا الى ان المتعاقدين بمستشفيات العاصمة سيدخلون يوم الاثنين في اعتصام مفتوح احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.


Latest update 18:49 Tunis

