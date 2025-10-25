Babnet   Latest update 17:02 Tunis

رئيس مجلس الصيادلة: نسق التزود بأدوية الغدة الدرقية عادي لكن الطلب عليها فاق المعدلات العادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9fa53de5325.16155023_logehmjnipfkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 16:57 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أفاد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، السبت، أن نسق التزود بأدوية الغدة الدرقية يسير بنسق عادي، خلال الفترة الاخيرة، ولم يشهد انقطاعا لكن الطلب على هذه الادوية فاق المعدلات العادية.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الصيدلية المركزية وفرت كميات استهلاكية معقولة، غير أن ذلك قابله طلب متزايد بسبب إقبال المرضى على اقتناء كميات تفوق حاجياتهم، خوفا من انقطاع الدواء مرة أخرى، كما حدث ذلك في شهر أوت الماضي.



وأضاف أن أدوية الغدة الدرقية لا يتوفر لها أي جنيس في تونس، ولذلك تعد من بين أكثر الأدوية صعوبة في التزود بها، باعتبارها أدوية مستوردة تؤمنها الصيدلية المركزية، التي تتولى توزيع الكميات الاستهلاكية وفق مدة زمنية محددة.

وفسر الوضع أيضا بأن الصيدليات الخاصة لم تسجل مخزون أمان من الأدوية منذ أزمة الاضطراب في التزود بعدد من أدوية الأمراض المزمنة، التي تعود إلى سنتي 2014 و2015، مشددا على توفر أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات الخاصة، ولا سيما أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري.

ويذكر أن الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح كداشي، أكد في تصريح سابق لـ/وات/، انفراج أزمة اضطراب التزود ببعض الأدوية قبل منتصف شهر سبتمبر المنقضي، قائلا إن الأدوية المستوردة التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة ستعود تدريجيا إلى السوق المحلية.

وأوضح، ان الأدوية التي ستعود للتوزيع بالصيدليات الخاصة ستشمل أدوية الغدة الدرقية، ودواء الصرع (الذي يتوفر له دواء جنيس في السوق المحلية)، إلى جانب بعض أدوية داء السكري بالإضافة الى التوصل إلى حل لإشكاليات المتعلقة بالتزود بأدوية السرطان، التي لا تتوفر بالصيدليات الخاصة.


