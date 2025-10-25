اختيار دار الثقافة بالرقاب لانجاز مشروع مختبر الإبداع ضمن برنامج "مغرومين"

أكد مدير دار الثقافة بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد عادل جابلي انه وقع الاختيار على دار الثقافة بالجهة لإنجاز مشروع مختبر الابداع وذلك ضمن برنامج "مغرومين" في إطار تحسين الخدمات العمومية للشباب والذي يندرج ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب الذي ينفذه برنامج التعاون الإسباني الدولي والمجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع الحكومة التونسية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة.



وأوضح ان برنامج "مغرومين" يهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة الشباب الفعلية والملموسة وخاصة الذين يعانون من وضعيات هشاشة من خلال تمكينهم من التأثير أكثر في اختيار وتصميم الأنشطة والخدمات الموجهة لهم وإسنادهم مسؤوليات أكبر في تنفيذ هذه الأنشطة والخدمات بالإضافة الى ضمان إدماجهم فعليا في وضعيات هشاشة بما في ذلك الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار إلى ان المشروع الذي ستنجزه دار الثقافة الرقاب بداية من شهر جانفي القادم وعلى امتداد سنة كاملة والذي وقع الاختيار عليه ضمن 20 مشروعا في تونس يتمثل في إحداث مختبر إبداع فني Creative Lab يهدف إلى إدماج و تكوين الشباب في وضعية هشاشة كالبطالة وذوي الاحتياجات الخصوصية والنساء المعنفات وشباب المناطق الريفية عبر الأنشطة الثقافية و المختبرات الفنية والتكنولوجيا الرقمية بتحسين جودة الخدمات العمومية و توفير فرص للخلق و الإبداع و التحسين المعرفي وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الفاعل والمجتمع المدني والسلطات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة بالجهة تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة لمؤسسات العمل الثقافي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ووزارة الشباب و الرياضة وممثلين عن مشروع مغرومين.ويهدف المشروع الثقافي لدار الثقافة الرقاب مختبر الإبداع إلى تطوير الفضاء الداخلي للمؤسسة وتحسين الخدمات وجودة المنتوج الثقافي المقدم للرواد بإحداث وتطوير المختبرات الفنية لاحتضان الطاقات والإبداعات الشبابية خاصة في وضعية الهشاشة على غرار مختبر المسرح والفنون الركحية ومختبر الثقافة الرقمية والسينما ومختبر الموسيقي والعزف ومختبر البريكولاج ومختبر الرقص العصري واليوغا.ويتضمن العديد من الأنشطة من ذلك ورشات تكوينية فنية وعروض مسرحية وموسيقية ومعارض فنية وحصص في الرقص و اليوغا لفائدة الشباب و النساء في وضعية هشاشة كوسيلة علاجية و تعبيرية من خلال الاستعانة بأخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع لتوفير فضاء امن للرواد إلى جانب توفير فضاء رقمي متطور يتيح للشباب في وضعية هشاشة الولوج الى آخر المستجدات التكنولوجية وتطوير الأنشطة الموسيقية المقدمة للشباب في شكر مختبرات تكوينية وتمكين الشباب اقتصاديا عبر تكوين مهني في الرسكلة ( تحف فنية أو رسكلة النفايات أو ديكور مسرحي ...) ومرافقتهم في مراحل اجتياز امتحان الحصول على الكفاءة المهنية CAP من طرف وزارة التشغيل و التعهد بتسهيل الإجراءات مع مكتب التشغيل والجهات المانحة واجتياز امتحان الاحتراف الفني في الموسيقى و الرقص و السينما و التصوير الفوتوغرافي من وزارة الشؤون الثقافية .وسيتم لضمان نجاح المشروع توفير ركح متنقل لفك العزلة الثقافية عبر كسر الحواجز الجغرافية والاجتماعية يصل إلى الأحياء الشعبية و المناطق الريفية و المؤسسات ذات الخصوصية ومختبر السينما والإعلامية الرقمية عبر ورشات تكوينية في التصوير و المونتاج و صناعة المحتوى الرقمي وتجهيز فضاء للرقص و اليوغا للشباب و النساء المعنفات والعاملات في القطاع الفلاحي وتعزيز مختبر الموسيقى بآلة بيانو لتحسين جودة الخدمات و الأنشطة الموسيقية وأيضا مختبر البريكولاج عبر ورشات في إعادة التدوير و صناعة تحف فنية و ديكورات العروض المسرحية.