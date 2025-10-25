نابل: "اليوم الوطني البرالمبي رسالة تشجيع ودعم للجمعيات التي تعنى باصحاب الهمم وفرصة لنشر ممارسة الرياضة البرالمبية" (رئيس اللجنة الوطنية البرالمبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65535db6023da7.93289509_noqlkiphejgfm.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس اللجنة الوطنية البرالمبية محمد المزوغي ان اليوم الوطني البارالمبي الذي احتضنته اليوم السبت القاعة الرياضية بئر شلوف بنابل "هو رسالة تشجيع ودعم للجمعيات التي تعنى باصحاب الهمم وفرصة لنشر ممارسة الرياضة في صفوف الشباب".

وابرز المزوغي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اليوم الوطني البارالمبي عرف مشاركة اكثر من 20 جمعية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة بولاية نابل وتضمن عديد الورشات التي تبرز تنوع الاختصاصات المتوفرة في مجال الرياضات البارالمبية مشيرا الى انه تم على هامش هذه التظاهرة دعم الجمعيات المشاركة ببعض التجهيزات في عدد من الرياضات البارالمبية من بينها البارا رماية بالقوس والبارا جيدو والبارا كرة الطاولة والبارا ريشة الطائرة والبوتشيا وكرة السلة على الكراسي.

كما تم بالمناسبة تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في نشر الرياضة البارالمبية في جهة نابل الى جانب مجموعة من الابطال التونسيين الذين حققوا القابا عالمية وحضروا التظاهرة والتقوا بالمشاركين لتشجيعهم على المثابرة وشحذ هممهم على المواصلة في ممارسة النشاط الرياضي.





وأشارت البطلة البارالمبية روعة التليلي التي تحصلت في آخر مشاركة دولية لها في بطولة العالم 2025 بنيوديلهي في الهند على الميدالية الذهبية في رمي القرص والميدالية البرونزية في دفع الجلة ان حضورها في اليوم البارالمبي رسالة لكل أصحاب الهمم لتشجيعهم على المواصلة في ممارسة النشاط الرياضي من "اجل تحقيق حلم الفوز الذي يتوج قصص كفاح ومثابرة لرفع الراية التونسية عاليا في المحافل الدولية". وتابعت " أتوجه الى الرياضيين المبتدئين برسالة واضحة .. لا تضعوا حدودا لاحلامكم والنتائج تاتي بالعمل والمثابرة والاستمرارية".



من جهتها، قالت البطلة البارالمبية في العاب القوى وبطلة افريقيا في البارا ريشة الطائرة ريم العبدلي "لن اتوقف عن الاجتهاد من اجل تشريف تونس ورفع رايتها في التظاهرات العالمية" مبرزة ان المشاركة في اليوم الوطني البارالمبي فرصة للتاكيد ان "النجاح ممكن لكل الرياضيين في تونس شريطة توفر الإرادة والعمل المسترسل والاحاطة المثلى".

وأوضح البطل العالمي محمد نضال الخليفي صاحب الميدالية الفضية لسباق 800 متر في بطولة العالم 2025 بنيودلهي ان مشاركته في اليوم البارالمبي بنابل مناسبة متميزة للالتقاء بالشباب الطامح للتالق في الرياضات البارالمبية ومشاركتهم فرحة هذا اليوم الاحتفالي وكذلك بشباب الجمعيات التي تعنى بذوي الهمم.

وتوجه برسالة الى أولياء أصحاب الهمم "ادعوكم للوقوف الى جانب ابنائكم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وعدم التوقف عن دعمهم معنويا ومساندتهم في مناخ إيجابي ليصبحوا ابطال المستقبل ويصنعوا تاريخا مشرقا والمستحيل ليس تونسيا وتحقيق الحلم ممكن، ولعلنا نحن الابطال البارالمبيين احسن مثال على ".ذلك

واكدت منى ميلاد بوغزالة رئيس جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين فرع نابل من ناحيتها ان تنظيم اليوم الوطني البارالمبي وحضور الابطال البارالمبيين في نابل "اثلج صدور أبناء الجمعيات التي تعنى بذوي الهمم وأعطى المشرفين عليها شحنة معنوية هامة لمتابعة العمل والمساهمة في بناء جيل من الرياضيين البارالميين الذين لا يؤمنون بالمستحيل والقادرين على رفع كل التحديات ومغالبة الصعاب مهما كان مأتاها". وأشارت البطلة البارالمبية روعة التليلي التي تحصلت في آخر مشاركة دولية لها في بطولة العالم 2025 بنيوديلهي في الهند على الميدالية الذهبية في رمي القرص والميدالية البرونزية في دفع الجلة ان حضورها في اليوم البارالمبي رسالة لكل أصحاب الهمم لتشجيعهم على المواصلة في ممارسة النشاط الرياضي من "اجل تحقيق حلم الفوز الذي يتوج قصص كفاح ومثابرة لرفع الراية التونسية عاليا في المحافل الدولية". وتابعت " أتوجه الى الرياضيين المبتدئين برسالة واضحة .. لا تضعوا حدودا لاحلامكم والنتائج تاتي بالعمل والمثابرة والاستمرارية".من جهتها، قالت البطلة البارالمبية في العاب القوى وبطلة افريقيا في البارا ريشة الطائرة ريم العبدلي "لن اتوقف عن الاجتهاد من اجل تشريف تونس ورفع رايتها في التظاهرات العالمية" مبرزة ان المشاركة في اليوم الوطني البارالمبي فرصة للتاكيد ان "النجاح ممكن لكل الرياضيين في تونس شريطة توفر الإرادة والعمل المسترسل والاحاطة المثلى".وأوضح البطل العالمي محمد نضال الخليفي صاحب الميدالية الفضية لسباق 800 متر في بطولة العالم 2025 بنيودلهي ان مشاركته في اليوم البارالمبي بنابل مناسبة متميزة للالتقاء بالشباب الطامح للتالق في الرياضات البارالمبية ومشاركتهم فرحة هذا اليوم الاحتفالي وكذلك بشباب الجمعيات التي تعنى بذوي الهمم.وتوجه برسالة الى أولياء أصحاب الهمم "ادعوكم للوقوف الى جانب ابنائكم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وعدم التوقف عن دعمهم معنويا ومساندتهم في مناخ إيجابي ليصبحوا ابطال المستقبل ويصنعوا تاريخا مشرقا والمستحيل ليس تونسيا وتحقيق الحلم ممكن، ولعلنا نحن الابطال البارالمبيين احسن مثال على ".ذلكواكدت منى ميلاد بوغزالة رئيس جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين فرع نابل من ناحيتها ان تنظيم اليوم الوطني البارالمبي وحضور الابطال البارالمبيين في نابل "اثلج صدور أبناء الجمعيات التي تعنى بذوي الهمم وأعطى المشرفين عليها شحنة معنوية هامة لمتابعة العمل والمساهمة في بناء جيل من الرياضيين البارالميين الذين لا يؤمنون بالمستحيل والقادرين على رفع كل التحديات ومغالبة الصعاب مهما كان مأتاها".