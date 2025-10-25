وزير الخارجية: "تونس ملتزمة بتعزيز حقوق الانسان نصا وممارسة "

اكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في كلمة القاها اليوم السبت، خلال تقديم تقريرين لتونس أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ان تونس تولي " العناية القصوى لحقوق الإنسان في جميع أبعادها " وأنها ملتزمة التزاما ثابتا" بتعزيز تلك الحقوق نصا وممارسة".



وشدد النفطي في كلمته، حسب بلاغ اعلامي للوزارة، على التزام تونس بهذه الحقوق وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظلّ نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين.



واضاف أنّ "تونس ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون وآليات الحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إضافة إلى تمتيع الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها بكافة حقوقهم، مع التزامها بموقفها المبدئي الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع البشر من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدّد الاستقرار ويقوض فرص التعايش بسلام بين الشعوب".وأضاف أنّ مشاركة تونس في أشغال الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تستضيفها العاصمة الغامبية بانجول، من 21 الى 30 أكتوبر 2025 هي مناسبة لمساندة الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بهذه الحقوق، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في القارة الإفريقية وفي العالم، في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها الوطني وخيارات شعبها ومبادئ الحياد والموضوعيّة. واضاف ان تونس تقدر أهمية المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان والعمل الذي تقوم به الآليات الإقليمية للحفاظ على هذه الحقوق ودعمها.من جهة اخرى تطرق الوزير في كلمته إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، من منطلق التضامن العربي الإفريقي والإيمان بوحدة المصير وبأنّ حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة.وجدّد موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره بنفسه.واعرب في هذا السياق عن الارتياح لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.وجدّد دعم تونس غير المشروط للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.ويترأس النفطي بتكليف من رئيس الدولة الوفد التونسي الذي تولّى تقديم ومناقشة التقرير الوطني الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثامن عشر (2006-2024)، حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتقرير الأوّلي للبروتوكول الافريقي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.