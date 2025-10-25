إقبال كثيف على عيادات تقصي سرطان الثدي المجانية بمستشفى صالح عزيز بالعاصمة

توافد، صباح اليوم السبت، عشرات النساء والفتيات على مستشفى صالح عزيز بالعاصمة، للتمتع بالكشف المجاني على سرطان الثدي وبحملات التوعية حول هذا المرض، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي الذي يخصّص المستشفى، في كل سنة آخر يوم سبت من شهر اكتوبر للاحتفاء به.



وفي أجواء احتفالية زيّنت من أجلها عيادات المستشفى ببالونات وردية اللون وتحت ايقاع الموسيقى الهادئة، وبجوار لافتات تحمل شعارات محفزّة من قبيل " على خاطر صحتك تهمنا تفقد على بكري وتهنى "، استقبلت الإطارات الطبية وشبه الطبية المرضى ببشاشة وبأناقة تحمل بدورها توقيع اللون الوردي رمز مكافحة سرطان الثدي بالأمل.



إقبال كثيف على المستشفى خلال هذه التظاهرة مقارنة بالسنوات المنقضية، فسّرته الأستاذة المبرزة في جراحة العظام بالمستشفى حنان بوعزيز، بذياع صيت هذا اليوم الذي رسخ في أذهان المواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات، كونه فرصة للتمتع بالتقصي المبكر والمجاني لسرطان الثدي على يد ثلّة من أبرز الكفاءات التونسية المختصة في المجال.وفود عدد واسع من الفتيات ومنهن الطالبات أو حتى من بين المارّة صدفة على المستشفى، اعتبرته بوعزيز ، "وعيا يبشّر بخير"، خاصّة أن سرطان الثدي أصبح يصيب أكثر فأكثر حتى النساء الشابات في سن مبكّرة.ولفتت المختصة إلى أن 400 إمرأة وفتاة تمتعن، خلال هذه تظاهرة في نسختها للسنة الفارطة والتي نظمها المستشفى في إطار الاحتفال بأكتوبر الوردي، بالتقصي المبكر لسرطان الثدي، واستفادت 120 منهن بالتصوير الشعاعي للثدي " الماموغرافي"، وقد ثبتت إصابة خمس نساء من بينهن بسرطان الثدي تكفل المستشفى تكفلا تاما بمتابعة حالاتهن.ولاحظت بوعزيز نقلة نوعية في علاقة بوعي المواطنين/ت بأهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي الذي يمكن من الشفاء بنسبة تفوق 90 بالمائة، وهو ما يفسّر تزايد الإقبال على التظاهرات التي ينظمها صالح عزيز من سنة إلى أخرى.وذكرت أن سرطان الثدي يحتل نسبة 30 % من جملة السرطانات التي تصيب النساء، كما أن عدد الإصابات به في تونس في تزايد حيث تعاني حاليا أكثر من 4 آلاف إمرأة من هذا المرض.