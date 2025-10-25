أزمة الإصابات في برشلونة تتفاقم بعد استبعاد رافينيا من قمة ريال مدريد

أكد ماركوس سورج المدرب المساعد لبرشلونة اليوم السبت أن فريقه سيواجه ريال مدريد المتصدر في قمة البطولة الاسبانية لكرة القدم غدا الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو بلا مهاجمه البرازيلي رافينيا في ظل معاناة الفريق الكاتالوني من قائمة إصابات طويلة.



وانضم رافينيا (28 عاما)، الذي لم يتعاف بعد من إصابة في عضلات الساق، إلى مجموعة كبيرة من الغائبين البارزين تضم داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وغابي وحارسي المرمى جوان غارسيا ومارك أندريه تير شتيغن.



ومع غياب عشرة لاعبين عن المشاركة منذ أوت الماضي، تركت أزمة الإصابات التي يعاني منها برشلونة الفريق في حالة استنزاف شديد قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.ورغم انتكاسة رافينيا، لا يزال حامل اللقب متفائلا بشأن قدرته على الاعتماد على اللاعبين البارزين فيران توريس وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وفرينكي دي يونغ الذين شاركوا جميعا في تدريبات الفريق اليوم السبت.وغادر توريس معسكر إسبانيا مبكرا بسبب إجهاد في عضلات الساق، بينما غاب دي يونغ عن ثلاث حصص تدريبية هذا الأسبوع بسبب المرض، واضطر كوندي للخروج من الملعب خلال الفوز 6-1 على أولمبياكوس في رابطة أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بعد كدمة في الساق.وتزيد الإصابات من تعقيد مشكلة اختيار التشكيلة في المباراة المهمة أمام ريال مدريد الذي يتقدم بفارق نقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني بعد ثماني مباريات.وسيتولى سورج مسؤولية قيادة الفريق غدا الأحد في ظل إيقاف مدرب برشلونة هانز فليك بعد طرده خلال الفوز 2-1 على جيرونا في البطولة في 18 أكتوبر الحالي بسبب احتجاجه على قرارات التحكيم في الدقائق الأخيرة من المباراة.واعترف سورج بأن غياب المدرب الألماني فليك (60 عاما) سيكون محسوسا لكنه أصر على أن الفريق لا يزال مستعدا.وحقق برشلونة أربعة انتصارات متتالية على ريال مدريد في ثلاث مسابقات الموسم الماضي وسجل 16 هدفا بما في ذلك الفوز 4-صفر في سانتياغو برنابيو والفوز 5-2 في نهائي كأس السوبر.