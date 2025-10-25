Babnet   Latest update 20:20 Tunis

زغوان: المصالح البيطرية تسعى لبلوغ نسبة 80 بالمائة من عمليات التلقيح ضد داء الكلب مع نهاية الحملة الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 20:11 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، حملتها الجهوية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، حيث كثفت جهودها في الفترة الأخيرة لتدعيم نسبة التلقيح من خلال التركيز على الحملات التحسيسية بالأسواق الأسبوعية وبالساحات العامة إلى جانب المراكز القارة والتلاقيح الميدانية بالمناطق الريفية والتجمعات السكنية.
وأفاد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة رضا القاسمي "وات" أن نسبة التلقيح، بلغت حدود يوم أمس الجمعة، 4ر60 بالمائة، حيث تم إجراء 6978 عملية تلقيح للكلاب و1494 للقطط، وأبرز أن المصالح البيطرية قد تضطر إلى تمديد فترة الحملة إلى ما بعد نهاية شهر أكتوبر الجاري لبلوغ نسبة 80 بالمائة، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من الحيوانات المستهدفة تم تلقيحها خلال شهري أفريل وماي الماضيين.
 



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317290


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:32
15:06
12:10
06:36
05:09
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-20
33°-21
23°-18
25°-17
27°-17
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    