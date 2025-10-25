زغوان: المصالح البيطرية تسعى لبلوغ نسبة 80 بالمائة من عمليات التلقيح ضد داء الكلب مع نهاية الحملة الجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d195f9ae2546.05722709_neikpjmqlghfo.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية زغوان، حملتها الجهوية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، حيث كثفت جهودها في الفترة الأخيرة لتدعيم نسبة التلقيح من خلال التركيز على الحملات التحسيسية بالأسواق الأسبوعية وبالساحات العامة إلى جانب المراكز القارة والتلاقيح الميدانية بالمناطق الريفية والتجمعات السكنية.

وأفاد رئيس دائرة الانتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة رضا القاسمي "وات" أن نسبة التلقيح، بلغت حدود يوم أمس الجمعة، 4ر60 بالمائة، حيث تم إجراء 6978 عملية تلقيح للكلاب و1494 للقطط، وأبرز أن المصالح البيطرية قد تضطر إلى تمديد فترة الحملة إلى ما بعد نهاية شهر أكتوبر الجاري لبلوغ نسبة 80 بالمائة، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من الحيوانات المستهدفة تم تلقيحها خلال شهري أفريل وماي الماضيين.







