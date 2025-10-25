Babnet   Latest update 17:02 Tunis

بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة تحت 23 عاما - الثنائي التونسي رائد القروي واسامة البلطي يحرز برونزية مسابقة الزوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
احرز الثنائي التونسي المتكون من رائد القروي واسامة البلطي الميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي للفئة العمرية تحت 23 عاما ضمن منافسات بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة للشبان المقامة حاليا بمدينة مارسن التركية. 
وكان رائد القروي واسامة البلطي تغلبا في طريقهما نحو منصة التتويج على البيروفيين كيني ايغي وشيمابوكورو جاير 11-2 والجزائريين محمد حمودي وعبد النور بوفارس 13-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية ثم على الزوجي المونتينيغري بوريس فوكسانوفيتش وايليا ديلان 8-3 في الدور ربع النهائي قبل ان يخسرا في الدور نصف النهائي امام الثنائي الكرواتي فيليب كلاريتش ولوفرو سيبيك 2-13.


