بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة تحت 23 عاما - الثنائي التونسي رائد القروي واسامة البلطي يحرز برونزية مسابقة الزوجي

احرز الثنائي التونسي المتكون من رائد القروي واسامة البلطي الميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي للفئة العمرية تحت 23 عاما ضمن منافسات بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة للشبان المقامة حاليا بمدينة مارسن التركية.

وكان رائد القروي واسامة البلطي تغلبا في طريقهما نحو منصة التتويج على البيروفيين كيني ايغي وشيمابوكورو جاير 11-2 والجزائريين محمد حمودي وعبد النور بوفارس 13-صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية ثم على الزوجي المونتينيغري بوريس فوكسانوفيتش وايليا ديلان 8-3 في الدور ربع النهائي قبل ان يخسرا في الدور نصف النهائي امام الثنائي الكرواتي فيليب كلاريتش ولوفرو سيبيك 2-13.