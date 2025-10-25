منوبة: افتتاح مهرجان الشاشية بالبطان إطلالة على التاريخ واحياء للذاكرة الشعبية

افتتحت عشية أمس الجمعة بمدينة البطان الدورة الرابعة من مهرجان الشاشية بأنشطة ثقافية وفنية تحاكي تاريخ المنطقة وثراء مخزونها الثقافي والتاريخي المادي واللامادي.



وعلى أنغام الفرقة النحاسية، التي أطلقت أنغامها ايذانًا بانطلاق المهرجان تحول فضاء دار الثقافة الى لوحة نابضة بالحياة، من خلال مجموعة الأنشطة المتنوّعة التي احتضنتها وامتزج فيها قديم المكان وذكرياته بألوان البهجة التي ابرزتها مختلف المعارض المبرمجة ومزيج التراث والإبداع ومختلف جوانب الحياة التقليدية



وبعدد من المعارض على غرار معرض الشاشية الذي أثثه مصنع تلبيد الشاشية بالبطان، ومعرض الجبة التونسية، واللباس والحلي والتطريز والاكلات الشعبية والحلويات التقليدية ذات الأصول الاندلسية، ومختلف الورشات التي تضمنها برنامج اليوم الأول، جدد المهرجان وفق تصريح مدير دار الثقافة علي الزياني صلة البطان بجذورها وتاريخها العريق.ومن خلال تشكيلة من الصور القديمة للبطان أعادت الذاكرة إلى عقودٍ مضت، بتوثيقها ملامح الحياة اليومية، وشوارع المدينة القديمة، ووجوه أهلها، استعاد الكبار ذكرياتهم التي كاد أن يمحيها الزمان ، وجلبت انتباه الشباب الذين استكشفوا فيها ماضي اجدادهم ، وكان المعرض الوثائقي مناسبة ، لتكريم الفنان تشكيلي أصيل المدينة مختار الحيدري .ولم يقتصر المهرجان -الذي اشرف على افتتاحه والي الجهة محمود شعيب والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ومعتمدة البطان-، على مظاهره الفنية والتراثية فحسب، بل حمل في طياته بعدا اقتصاديا، من خلال المعرض التجاري للصناعات التقليدية والمنتوجات الغذائية التقليدية ، من تأثيث عدد من الحرفيين والحرفيات والمجمع النسائي بالمنصورة، وحرائر طنقار، ومجمع الامل ببرج العامري، في اختصاصات متنوعة على غرار الإكسسوار والتطريز والنقش على المحامل ومنتوجات المنحلة وتقطير الأعشاب الطبية والعطرية وصنع الأجبان ومواد التجميل والحرف اليدوية.كما احتضن الفضاء العرض الفلكلوري "مراحيل"، وعرض عرس تقليدي ب "الجحفة"، وحضرة رجال البطان، وجملة أنشطة ترفيهية وتقليدية مبرمجة خلال اليوم الأول من المهرجان الذي نظمته دار الثقافة بالبطان بالشراكة مع جمعية الجديدة للفنون وبدعم من ولاية منوبة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومعتمدية وبلدية المكان، وبالتعاون مع مكونات المجتمع المدني.يذكر ان المهرجان يتواصل اليوم السبت وغدا الاحد ، بنفس المعارض وبعدد من الأنشطة الفنية والثقافية ، ويختتم بعرض موسيقي تونس النبض للفنان إبراهيم البهلول.