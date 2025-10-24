Babnet   Latest update 22:13 Tunis

البطولة الوطنية لكرة السلة: النادي الإفريقي يعزز الصدارة وفوز ثمين للاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbe159157217.54430182_olghfmqipnkej.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 21:24 قراءة: 1 د, 12 ث
      
شهدت الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة منافسة قوية في المجموعتين الأولى والثانية، حيث واصل النادي الإفريقي تألقه بتحقيق فوزه السابع تواليًا، فيما حقق كل من الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان انتصارين مهمّين للمحافظة على طموح الصدارة.

نتائج المجموعة الأولى


* شبيبة المنازه – النادي الإفريقي: 62 - 98

* نجم حلق الوادي – الدالية الرياضية بقرمبالية: 87 - 57
* نادي كرة السلة بالمهدية – النجم الساحلي: 62 - 67

الترتيب المؤقت

| الفريق | النقاط | عدد المباريات |
| -------------------------- | ------ | ------------- |
| النادي الإفريقي | 14 | 7 |
| النجم الساحلي | 13 | 7 |
| شبيبة المنازه | 10 | 7 |
| نجم حلق الوادي | 10 | 7 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 8 | 7 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 8 | 7 |

نتائج المجموعة الثانية

* شبيبة القيروان – الملعب النابلي: 68 - 62
* جمعية الحمامات – الاتحاد المنستيري: 57 - 70
* اتحاد الأنصار – النجم الرادسي: 65 - 70

الترتيب المؤقت

| الفريق | النقاط | عدد المباريات |
| ----------------- | ------ | ------------- |
| الاتحاد المنستيري | 13 | 7 |
| شبيبة القيروان | 13 | 7 |
| الملعب النابلي | 12 | 7 |
| النجم الرادسي | 10 | 7 |
| جمعية الحمامات | 8 | 7 |
| اتحاد الأنصار | 7 | 7 |



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317267


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-19
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    