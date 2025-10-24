البطولة الوطنية لكرة السلة: النادي الإفريقي يعزز الصدارة وفوز ثمين للاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbe159157217.54430182_olghfmqipnkej.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة منافسة قوية في المجموعتين الأولى والثانية، حيث واصل النادي الإفريقي تألقه بتحقيق فوزه السابع تواليًا، فيما حقق كل من الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان انتصارين مهمّين للمحافظة على طموح الصدارة.



نتائج المجموعة الأولى





* شبيبة المنازه – النادي الإفريقي: 62 - 98



* نجم حلق الوادي – الدالية الرياضية بقرمبالية: 87 - 57

* نادي كرة السلة بالمهدية – النجم الساحلي: 62 - 67



الترتيب المؤقت



| الفريق | النقاط | عدد المباريات |

| -------------------------- | ------ | ------------- |

| النادي الإفريقي | 14 | 7 |

| النجم الساحلي | 13 | 7 |

| شبيبة المنازه | 10 | 7 |

| نجم حلق الوادي | 10 | 7 |

| الدالية الرياضية بقرمبالية | 8 | 7 |

| نادي كرة السلة بالمهدية | 8 | 7 |



نتائج المجموعة الثانية

* شبيبة القيروان – الملعب النابلي: 68 - 62

* جمعية الحمامات – الاتحاد المنستيري: 57 - 70

* اتحاد الأنصار – النجم الرادسي: 65 - 70



الترتيب المؤقت



| الفريق | النقاط | عدد المباريات |

| ----------------- | ------ | ------------- |

| الاتحاد المنستيري | 13 | 7 |

| شبيبة القيروان | 13 | 7 |

| الملعب النابلي | 12 | 7 |

| النجم الرادسي | 10 | 7 |

| جمعية الحمامات | 8 | 7 |

| اتحاد الأنصار | 7 | 7 |



