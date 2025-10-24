جمباز/ بطولة العالم 2025: الجزائرية كيليا نمور تتوج بذهبية مسابقة العارضتين غير المتوازيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb9f94bab0e8.03676559_nihejogkpflqm.jpg width=100 align=left border=0>

توجت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور، اليوم الجمعة، بـ الميدالية الذهبية واللقب العالمي في مسابقة العارضتين غير المتوازيتين، ضمن منافسات بطولة العالم للجمباز الفني 2025، المتواصلة فعالياتها في جاكرتا (إندونيسيا).



وفرضت صاحبة اللقب الأولمبي للاختصاص سيطرة واضحة على المسابقة، بعد أن حلت في المركز الأول بمجموع 15.566 نقطة، متقدمة على الروسية أنجلينا ميلينكوفا التي جاءت في المركز الثاني بـ14.500 نقطة، ثم الصينية يانغ فانيووي التي حلت ثالثة بنفس المجموع (14.500 نقطة).









وستواصل البطلة الجزائرية كيليا نمور مشوارها في البطولة غدًا السبت من خلال المشاركة في مسابقة جهاز عارضة التوازن.

