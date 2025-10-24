Babnet   Latest update 19:21 Tunis

تنظيم الندوة الوطنية حول تطوير المهارات الزرقاء في تونس يوم 28 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fb6aa1947ad1.36238595_khpleiofqgmnj.jpg width=100 align=left border=0>
تحتضن، تونس العاصمة، يوم 28 أكتوبر الجاري، الندوة الوطنية حول تطوير المهارات الزرقاء، التي تنعقد في إطار الديناميكية الوطنية حول مزيد تدعيم الاقتصاد الأزرق، في البلاد.

وتهدف هذه الندوة إلى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مجال المهارات الزرقاء وتعزيز التكامل بين العالم الأكاديمي والمهني وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في الاقتصاد الأزرق الى جانب صياغة توصيات استراتيجية للمساهمة في إعداد خارطة طريق وطنية.



وسيجمع الحدث ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعات والخبراء والفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني للتفكير المشترك حول سبل تطوير المهارات البحرية وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وسيكون هذا اللقاء فضاء للحوار والتعاون من أجل تعزيز مساهمة تونس في بناء اقتصاد أزرق مستدام، شامل ومبتكر في قلب منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي ظل التحولات البيئية والرقمية والاقتصادية المتسارعة، تمتلك تونس إمكانات بحرية كبيرة لكنها لا تزال غير مستغلة بالكامل.


الجمعة 24 أوكتوبر 2025
