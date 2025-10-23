Babnet   Latest update 18:24 Tunis

ممثلون عن حاملي الشهادات العليا المنتفعين بمقاسم فلاحية من الأراضي الدولية يطالبون بإعفائهم من معاليم كرائها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa602d604d88.54509484_kpjoneilgfmqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 18:03
      
طالب ممثّلو حاملي الشهادات العليا المنتفعين بمقاسم فلاحية من الأراضي الدولية، خلال استقبالهم من قبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ظهر اليوم الخميس، بقصر باردو، بإعفائهم من دفع معاليم كراء هذه المقاسم التي تحصّلوا على عقود كرائها دون الشروع في استغلالها.

وأشار الضيوف خلال اللقاء الذي حضره، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة العلا - حاجب العيون وليد حاجي، إلى مطالبتهم من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخلاص معاليم الكراء أو وقف الانتفاع.



ولفتوا إلى أن هذه المقاسم يتواصل استغلالها من قبل مواطنين آخرين دون وجه حق، مطالبين بتدخّل السلط المعنية لتمكينهم من الانتفاع بها .

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمّت إثارته، مؤكّدا حرص المجلس على متابعة مشاغل المواطن والانصات إليه والاسهام في إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار الدور الموكول لنواب الشعب.


الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
