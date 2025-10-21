وزير الخارجية يلتقي سفير الولايات المتحدة بمناسبة انتهاء مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f7d2ee3cd149.90964258_eoqfgnhmiljkp.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء ، بمقرّ الوزارة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس،جوى هود، الذّي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

ووفق بلاغ اعلامي نوّه وزير الخارجية بهذه المناسبة بما بذله السفير الأمريكي هود من جهود من أجل تدعيم التعاون القائم بين البلدين.

و جدّد وزير الخارجية حرص الجانب التونسي على مزيد تمتين علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والعلمية، وذلك على أساس الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.





ومن جهته، عبّر السفير الأمريكي عن اعتزازه بتمثيل بلاده في تونس، معربا عن جزيل شكره وامتنانه للسلطات التونسية لما حظي به، طيلة فترة عمله بتونس، من دعم ومساندة من أجل القيام بمهامّه في أفضل الظروف.



وتطرق الدبلوماسي الامريكي الذي قدم اوراق اعتماده في فيفري 2023 ، إلى الآفاق الواعدة للتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأمنية وفي قطاعي النقل الجوي والبحري.