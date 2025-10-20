Babnet   Latest update 20:08 Tunis

مشاركة جمعية القضاة في الاجتماع السنوي 67 للاتحاد الدولي للقضاة بأذربيجان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f679bee91df9.47391338_knqmgleoiphfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 19:02 قراءة: 1 د, 1 ث
      
ذكرت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنها شاركت في أشغال الدورة 67 للاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد في مدينة باكو (أذربيجان) من 11 الى 17 اكتوبر الجاري، بصفتها عضوا بالاتحاد الذي يضمّ الجمعيّات القضائيّة بقرابة 93 دولة.

وأفادت جمعية القضاة، بأن نائبة رئيس الجمعيّة شاركت خلال هذا الاجتماع السنوي، بالمؤتمر الانتخابي الذي أسفر عن انتخاب الرئيس الجديد "والتر بارون" ونائبته الأولى "سابين ماتيجكا" وبقيّة أعضاء لجنة الرؤساء المتكوّنة من خمسة نواب للرئيس وهم رؤساء المجموعات الإقليميّة.



وشاركت نائبة رئيس الجمعيّة كذلك، وفق البلاغ، في اجتماعات المجموعة الافريقيّة للاتحاد، واجتماعات المجلس المركزي، والندوة الدوليّة حول "علاقة السلطة القضائيّة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة"، الى جانب عقد لقاءات مع الرئيس المتخلّي والرئيس الجديد للإتحاد، ورؤساء المجموعات الإقليميّة بالاتحاد، وعدد من وفود الدول المشاركة عن 75 دولة.

كما وجهت تقريرا كتابيا حول "وضع القضاء والقضاة في تونس خلال السنة المنقضية"، للمجلس المركزي للاتحاد الذي يضمّ جميع الدول الأعضاء، والمقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين "مارغريت ساترثوايت".

وكانت هذه اللقاءات فرصة "للتباحث حول السبل الكفيلة بتفعيل الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء في تونس، طبق مبادئ الاتحاد الدولي للقضاة والمعايير الدولية المعتمدة، وتكريس احترام السلطة التنفيذية لمبدأ الفصل بين السلط، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة القضاة عن المحاكم الوطنية والدولية"، وفق نص البلاغ.


